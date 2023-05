Codici sconto per il tuo shopping online: la nuova frontiera del risparmio

È di pochi giorni fa lo sfogo sui social di Benedetta Rossi, volto noto di YouTube prima e della tv poi, alle prese tra i fornelli. Il suo programma “Fatto in casa da Benedetta” per moltissimi è diventato un vero e proprio faro nella frenetica vita di tutti i giorni in cui tutti si chiedono cosa cucinare e portare in tavola che sia buono ma anche veloce da preparare. In sostanza, la cuoca marchigiana porta alla luce il fatto che viene fortemente criticata perché usa prodotti low cost per le sue ricette come il tonno in scatola, ad esempio. In difesa dei suoi follower, Rossi dice che c’è una schiera di persone che deve stare molto attenta a quello che mette nel carrello e che pochi centesimi risparmiarti possono fare la differenza.

L’inflazione pesa sul carrello della spesa

Gli ultimi dati raccolti danno ragioni a Benedetta Rossi perché sempre più famiglie sono in difficoltà per colpa dell’inflazione che colpisce tutti i bene, partendo da quelli alimentari ma non solo. Infatti, molti rivendicano con orgoglio la fedeltà al discount e ne approfittano per prendere le difese della food influencer è più famosa d’Italia e oltre a consigliare il loro supermercato di fiducia. Inoltre, c’è anche una vasta schiera di persone che sul sito di codici sconto e di offerte riesce a risparmiare ancora di più. È il nuovo modo di fare la spesa per portare in tavola piatti prelibati ma con un occhio di riguardo al portafoglio.

Lo snobismo alimentare ne esce quindi sconfitto questa volta facendo aprire gli occhi sulla problematica dell’inflazione che colpisce il carrello della spesa. Tanti forse preferivano girarsi dall’altra parte e fare finta che per molte famiglie l’aumento delle spese non fosse un problema. Invece, l’aumento generalizzato dei prezzi al consumo ha portato sempre più persone alle prese con problematiche per arrivare alla fine del mese.

La rivincita dei discount: non vuol dire bassa qualità

Tuttavia, anche chi non ha grossi problemi economici fa la spesa in questi supermercati e non si vergogna nemmeno. Sono infatti tantissimi i fan di discount come Eurospin, Penny Market, Lidl e servizi per la spesa online sempre più in voga. Non è infatti automatico che fare la spesa e mettere nel carrello prodotti del discount significa bassa qualità. Purtroppo, in alcune situazioni questo è un paradigma piuttosto radicato soprattutto in un’epoca in cui va di moda la cucina gourmet.

Basta fare un giro tra gli scaffali di questi supermercati oppure sui volantini online pere trovare noti brand tra cui pasta Molisana, Colussi, Nutella, Zuegg e via dicendo. Infatti, esiste una vastissima schiera di persone che, a prescindere dal livello di reddito, si rifornisce nei discount più economici soprattutto per l’acquisto di detersivi per la pulizia della casa, conserve e prodotti alimentari di vario tipo a prezzi super convenienti. Inoltre, forse in pochi sanno che tantissimi brand e marche al discount sono in realtà prodotte dalle stesse aziende che utilizzano una cosiddetta firma nascosta alla faccia degli snob del supermercato. Insomma, fare la spesa al discount e utilizzare codici sconto per lo shopping online sta diventando sempre più comune per aiutare il risparmio.