Castellani Shop è tra i Leader della crescita 2023

Castellani Shop, store digitale del produttore di arredi aziendali Castellani .it Srl, taglia un nuovo traguardo. L’azienda toscana figura infatti tra i Leader della crescita 2023, la classifica delle aziende italiane realizzata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista.

Leader della crescita 2023 è la lista che annovera le 500 aziende italiane autocandidatesi che hanno conseguito la maggiore crescita di fatturato nel periodo 2018-2021. Per potersi candidare le aziende hanno dovuto rispettare vari criteri di accesso (tra cui un fatturato di almeno 1,5 milioni di euro nel 2021).

È il quinto anno in cui viene stilata la classifica, di cui fanno parte piccole realtà in grado però di rivelarsi competitive in ambito europeo. Castellani .it Srl, nello specifico, ha registrato un tasso di crescita del 20,58%.

Quello conseguito è solo l’ultimo, in ordine di tempo, riconoscimento fornito da prestigiose realtà specializzate nel campo delle ricerche di mercato. In particolare, Castellani Shop figura tra Le Stelle dell’eCommerce 2020-21 e 2021-22, la classifica definita da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

A ciò si aggiunge lo status di PMI innovativa e il Sigillo Netcomm, che rileva l’impegno per il rispetto delle buone prassi online.

Perché è stata scelta Castellani Shop: un’esperienza a misura d’azienda

Gli articoli che figurano in catalogo sono espressione di un processo produttivo che avviene esclusivamente in Italia, come attesta il MUN (Marchio Unico Nazionale). Possiamo ricordare, ad esempio, scaffalature personalizzabili, panche spogliatoio, vetrine espositive, poltrone ergonomiche, scrivania reception, librerie, banconi negozio e non solo.

In Italia, gli acquisti di oltre 1.000 euro (+ IVA) approfittano di spedizione a costo zero. Quanto alle modalità di pagamento, garantiscono la totale serenità: PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

Naturalmente, in caso di richieste o per ricevere un preventivo su misura, l’utente può contare su un preparato customer care multi-canale. È raggiungibile tramite chat online, indirizzo e-mail o numero di telefono.

Nella pagina “Fuori Tutto” del portale si incontrano promozioni a tempo su diversi arredi firmati Castellani Shop, con riduzioni che partono dal 15%. Invece, visitando la sezione “Outlet” si possono scoprire le occasioni di risparmio più convenienti attualmente attive.

Al cliente, infine, sono presentati diversi servizi esclusivi. Oltre ad acquistare allestimenti completi per negozio può richiedere la progettazione dei propri ambienti lavorativi. I professionisti dell’Ufficio Tecnico interno dell’azienda realizzano disegni e rendering in 3D per interpretare ogni richiesta d’arredo.