Cassa Rurale Vallagarina: da 125 anni al servizio del territorio, per uno sviluppo a misura di uomo

Un territorio unico, ricco di storia, bellezze naturalistiche, cultura e con un tessuto imprenditoriale dinamico. Il Trentino è questo e molto di più ancora. In questo contesto è nata e si è sviluppata la Cassa Rurale Vallagarina (Chi siamo - Cassa Rurale Vallagarina (crvallagarina.it)), la banca cooperativa del territorio che celebra quest'anno i suoi 125 anni di storia. Con le sue 19 filiali in Trentino e da oltre 30 anni anche nel vicino Veneto (Filiali - Cassa Rurale Vallagarina (crvallagarina.it), l’istituto bancario ha intrapreso un entusiasmante percorso di sviluppo e attento alle persone, alle imprese e al territorio in cui opera.

Da sempre la Cassa Rurale Vallagarina si impegna a soddisfare i bisogni finanziari dei suoi soci (Soci - Cassa Rurale Vallagarina (crvallagarina.it) e clienti e promuove iniziative per contribuire allo sviluppo e al miglioramento dei territori e delle comunità che vi abitano. Essere banca cooperativa del territorio (Territorio - Cassa Rurale Vallagarina (crvallagarina.it))significa prendersi cura della comunità come una famiglia, lavorando localmente per sviluppare la cultura della responsabilità e costruire un circuito virtuoso da cui tutti possano trarre beneficio.

È anche per questo che, la Cassa Rurale Vallagarina guarda con grande attenzione all’ambiente, poiché crede che ognuno possa condizionare e influenzare il mondo attraverso piccoli gesti quotidiani. Per sensibilizzare i suoi interlocutori in tema di sostenibilità ambientale, l’istituto ha predisposto una serie di iniziative mirate, raccontate in un video (La Cassa Rurale Vallagarina è green - YouTube) dedicato al tema green, in cui immagini, parole e musica spiegano il connubio tra mondo cooperativo ed equilibrio ambientale, mettendo in luce valori e buone prassi.

Il video parte dall’attenzione al territorio, in cui i contadini investono energia, tempo, amore e impegno fisico per conservare una tradizione che si unisce alle moderne tecnologie. Non è un caso, infatti, che la Cassa Rurale Vallagarina faccia ampio uso di energie rinnovabili, grazie ai pannelli fotovoltaici installati presso la sede di Ala e la filiale di Avio, già dall’inizio del nuovo millennio, e successivamente anche presso le filiali di Caprino Veronese, Folgaria e Sant'Anna d'Alfaedo per produrre energia pulita da una fonte naturale: il sole. Il video mostra anche le colonnine di ricarica per auto, biciclette e monopattini elettrici (i nostri interventi Green - Cassa Rurale Vallagarina (crvallagarina.it)collocate nei pressi delle filiali, che consentono di trasmettere l’elettricità prodotta anche a vantaggio delle persone che vivono nei comuni dove è presente la Cassa Rurale Vallagarina, incentivando così uno stile di vita più sostenibile attraverso una mobilità meno impattante.

Sempre in tema green la Cassa Rurale Vallagarina ha predisposto prestiti agevolati dedicati alla mobilità sostenibile per l’acquisto di nuove automobili elettriche o ibride, ebike e biciclette muscolari (Finanziamenti green - Cassa Rurale Vallagarina (crvallagarina.it)), e un finanziamento agevolato Sistema Casa (Mutuo Casa - Cassa Rurale Vallagarina (crvallagarina.it))per chi esegue interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica su immobili ad uso abitativo siti nel territorio di operatività dell'istituto cooperativo. Il “viaggio” del video termina con il logo green (Cassa Green - Cassa Rurale Vallagarina (crvallagarina.it)), che rappresenta la sottolineatura del cammino della Cassa, impegnata in un agire consapevole (Codice Etico - Cassa Rurale Vallagarina (crvallagarina.it)) oggi, per il bene futuro dei territori e delle comunità che vi abitano.