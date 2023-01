Cashback: cos’è, come funziona e perché conviene?

By Athesis Studio

Oggi sono sempre di più i programmi che permettono di ottenere una ricompensa per l’acquisto effettuato presso specifici negozi. Questa ricompensa viene fornita attraverso un cashback che permette di ricevere un rimborso percentuale su quanto speso. In origine, il cashback era offerto sulle carte di credito, ma oggi viene sempre più utilizzato per acquisti nei negozi fisici e online.

Online esistono diversi portali come ad esempio Bestshopping che grazie al cashback e offre la possibilità di risparmiare su diversi store come: MediaWorld, Unieuro, Amazon e molti altri. In questo modo potrai valutare dove acquistare il tuo nuovo PC o altri accessori su qualsiasi e-commerce ottenendo una buona percentuale di rimborso.

Ma per comprendere meglio come funziona il cashback e perché conviene, seguici in questa guida che ti aiuterà a scoprire quello che costituisce questo nuovo modo di fare shopping.

Cashback: cos’è questo fantastico strumento di risparmio?

Collegandosi ai portali che permettono di ottenere un rimborso percentuale su quanto speso si ha la possibilità di risparmiare sull’acquisto di prodotti e servizi.

Nel dettaglio, oggi ci sono diversi siti e portali di cashback che scelgono di stringere accordi commerciali con gli e-commerce e i negozi fisici dai quali poi ottengono una commissione per gli acquisti mediante l’intermediazione del portale.

La somma che viene ottenuta sottoforma di cashback viene data all’utente che ha sostenuto la spesa all’interno del negozio o e-commerce. Questa può essere concessa direttamente in contanti che all’interno del tuo account e potrai decidere se accreditarli su una carta o su PayPal, oppure può essere data sottoforma di buono da poter spendere nei negozi presenti sul portale.

Come funziona un portale con cashback

I portali di cashback hanno un sistema di funzionamento molto semplice. Infatti, basta accedere al portale, iscriversi e iniziare a scegliere i negozi nei quali si vuole fare shopping. Bisogna accedere al negozio, cliccando dall’interno del portale.

Dopo aver cliccato sul negozio si potranno acquistare prodotti di vario genere come: computer portatili e fissi; smartphone; prodotti di bellezza; abbigliamento; igiene personale; prodotti di parafarmacia.

Dopo aver effettuato l’acquisto, in base alla percentuale di cashback offerta dal portale, che va da un minimo dell’1% fino anche a cifre pari al 10% su quanto speso, si otterrà la somma indietro e si avrà la possibilità di fare nuovi acquisti e di risparmiare.

Oltre al cashback vero e proprio si ha anche la possibilità di ottenere attraverso i portali: bonus di benvenuto; bonus fedeltà e di affiliazioni; codici sconto; utilizzatori quanto ai pagamenti.

Perché scegliere di acquistare con cashback

Acquistare attraverso i portali che permettono di ottenere un cashback di ritorno sui propri acquisti è la soluzione migliore per risparmiare realmente sui propri acquisti online. Infatti, oggi si compra davvero ogni cosa online, come confermano i dati rilevati sugli acquisti online.

La maggior parte degli e-commerce più famosi presenti sul mercato aderiscono ai progetti di cashback; quindi, sarebbe sciocco non sfruttare questa opportunità per riuscire ad acquistare quello che si preferisce con uno sconto che verrà riaccreditato sul conto, su una carta o concesso sottoforma di voucher o buono.

Acquistare con cashback conviene e permette di risparmiare acquistando prodotti di marca che comunque si sarebbero comprati online.

In genere, al raggiungimento di una somma specifica sarà possibile incassare i risparmi e al contempo riempire il salvadanaio da poi utilizzare per le proprie spese extra.

Si può ricevere la somma maturata dagli acquisti poi sotto diverse forme quali: bonifici, PayPal, buoni d’acquisto. Oppure sarà possibile utilizzare il cashback che si è maturato nel corso del tempo, direttamente nei negozi online.

Acquistare nei portali che offrono sconti e cashback è la soluzione ideale per fare shopping in modo sicuro, nei principali e-commerce ottenendo un rimborso da poter usare come si preferisce.

Cosa si può comprare con il cashback?

Uno dei principali vantaggi del cashback è la possibilità di fare acquisti in diversi ambiti merceologici, interessanti per gli uomini, le donne e anche per i prodotti dedicati ai bambini o neonati.

Tra i prodotti con cashback più ricercati ci sono sicuramente quelli tecnologici come ad esempio: computer, smartphone, smartwatch, portatili di varie marche, compresi anche quelli a marchio Apple che sono i più richiesti.

Dopo i prodotti tecnologici ci sono anche gli elettrodomestici. Tra i più ricercati ci sono le lavatrici, i forni a microonde, fornetto e la friggitrice ad aria. Ma anche asciugatrici e frigoriferi sono spesso tra i prodotti d’acquistare con cashback più apprezzati.

Infine, oltre ai prodotti di elettronica e gli elettrodomestici, si può acquistare in realtà un po’ di tutto. Prodotti di bellezza, estetica oppure dedicati al benessere della persona, abbigliamento, scarpe, prodotti per bambini e perfino quelli di parafarmacia possono essere acquistati attraverso tutti quegli e-commerce che aderiscono ai programmi di cashback.

Con questo sistema lo shopping diventa ancora più economico e conveniente, portando i portali che agiscono da intermediari, ad essere sempre più apprezzati da chi acquista abitualmente sui canali online.