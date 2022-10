Auto elettriche: ecco come risparmiare sulle spese

Le auto elettriche permettono di ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente, offrendo un’alternativa più ecologica e sostenibile rispetto alle vetture endotermiche.

Tuttavia, nonostante la costante riduzione dei costi di acquisto degli ultimi anni, ancora oggi questi veicoli continuano a presentare dei prezzi generalmente più elevati rispetto alle auto diesel e benzina di pari livello.

Per questo motivo, orientandosi verso la mobilità elettrica è necessario essere ben consapevoli delle opportunità di cui è possibile beneficiare per rientrare nel medio e lungo periodo dell’investimento iniziale. Infatti, con le giuste scelte e alcune accortezze è possibile diminuire le spese legate ai veicoli elettrici, così da usufruire anche di un vantaggio dal punto di vista economico.

Naturalmente, l’entità del risparmio con l'auto elettrica è variabile, in quanto dipende da una serie di fattori determinanti, come per esempio le modalità di ricarica, lo stile di guida o le opportunità messe a disposizione dalla propria regione di riferimento.



Come diminuire le spese per il rifornimento con un’auto elettrica

Uno dei costi più elevati che bisogna sostenere quando si possiede un’automobile è quello per il rifornimento. Rispetto alle auto endotermiche, tuttavia, i veicoli elettrici permettono di contenere questa voce di spesa grazie alle ricariche domestiche.

In questo caso, infatti, il risparmio può arrivare dalla sottoscrizione di una tariffa elettrica con un prezzo vantaggioso, così come dall’installazione di un impianto fotovoltaico con cui autoprodurre parte dell’energia elettrica necessaria per rifornire l’auto.

Inoltre, è possibile montare una wallbox in garage o nel posto auto condominiale per rendere più efficiente la ricarica, optando per soluzioni intelligenti di fast charge come le colonnine di Sorgenia, basate su una green technology che permette di non andare mai oltre la potenza disponibile nell’abitazione.



Auto elettriche: l’impatto dello stile di guida sul risparmio

Per ottimizzare il risparmio sui costi di rifornimento delle auto elettriche bisogna adeguare anche il proprio stile di guida, adottando un approccio orientato all’efficienza energetica.

Innanzitutto, quasi tutte le macchine EV sono dotate di un sistema di recupero dell’energia in frenata, quindi bisogna sfruttare bene questo meccanismo massimizzando la capacità dell’auto di rigenerare la carica della batteria dalle decelerazioni.

Bisogna anche evitare le accelerazioni brusche, in quanto consumano una quantità elevata di energia, diminuendo in modo significativo l’efficienza e l’autonomia del veicolo. Allo stesso modo, è necessario evitare pesi superflui a bordo nonché utilizzare con parsimonia il climatizzatore, il dispositivo che più di tutti incide sui costi energetici delle automobili elettriche.

Alcuni veicoli dispongono, inoltre, della modalità di guida ECO, una funzionalità da sfruttare ogni volta che risulta possibile per rendere le auto elettriche ancora più convenienti e ridurre al massimo le spese di mantenimento.

È altrettanto importante monitorare periodicamente la pressione degli pneumatici, non guidare ad alta velocità con i finestrini abbassati e sottoporre la vettura a tutti i controlli previsti per la manutenzione ordinaria.

Dal bollo all’assicurazione: le altre opportunità di risparmio con l’auto elettrica

Con l’auto elettrica è possibile risparmiare anche su alcune spese fisse, come per esempio il pagamento del bollo.

Attualmente, infatti, in tutte le regioni italiane è prevista l’esenzione dalla tassa automobilistica per i primi cinque anni, a eccezione di Piemonte e Lombardia, dove la dispensa è permanente.

In ogni caso, nel resto d’Italia – rimangono escluse per il momento Marche e Trento – a partire dal sesto anno deve essere corrisposto un importo pari a un quarto della somma prevista per il pagamento del bollo delle auto endotermiche.

Oltre al risparmio sul bollo, è bene ricordare che spesso le assicurazioni offrono polizze RCA a prezzi ridotti per le automobili elettriche. Inoltre, in molte città con questi veicoli è possibile accedere alle ZTL e parcheggiare nelle strisce blu gratuitamente.

Seguendo piccoli accorgimenti e valutando attentamente le opportunità del territorio di riferimento, quindi, è possibile beneficiare dei vantaggi delle auto elettriche andando a ridurre non solo l’impatto sull’ambiente ma anche quello sul proprio budget.