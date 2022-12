3 idee regalo per le proprie colleghe e colleghi a Natale

By Athesis Studio

Con il Natale alle porte è iniziata ormai la caccia ai regali e, oltre agli acquisti per i propri parenti e amici, in alcuni casi è necessario pensare anche ad alcuni piccoli pensieri per le proprie colleghe e colleghi di lavoro.

All’interno di moltissimi uffici, infatti, c’è la tradizione di fare un piccolo pensiero natalizio ai colleghi e non è sempre affar semplice. A differenza dei propri cari, dove le idee sono magari più chiare, con colleghe e colleghi abbiamo molta meno confidenza ed è difficile riuscire ad acquistare qualcosa che sia molto apprezzato senza spendere una fortuna.

Per risolvere questi dubbi abbiamo scritto appositamente questo breve articolo, dove troverete 3 idee regalo per le vostre colleghe e i vostri colleghi di lavoro per Natale.

Una tazza termica da ufficio

L’ufficio è il luogo dove moltissime persone portano con sé una borraccia o un thermos per conservare la loro scorta di caffè o di thè, che le aiuteranno durante la giornata.

Se volete acquistare un regalo poco impegnativo a livello economico e molto gradito sia da colleghe che da colleghi, potreste scegliere una tazza termica, perfetta per conservare il caffè necessario alla concentrazione per tutta la giornata lavorativa.

Esistono moltissimi modelli in commercio, con fantasie e colori più adatte a seconda di chi riceverà il regalo. Normalmente hanno una chiusura ermetica per evitare che si disperda o si rovesci il contenuto e un apposito beccuccio per bere.

Un regalo decisamente economico e molto gradito da tutti.

Un kit di cosmetici e integratori naturali

Moltissime donne amano i prodotti di cosmetica e gli integratori naturali e non sempre riescono ad essere sempre aggiornate sui trend del momento.

Proprio per questo motivo un piccolo box con cosmetici naturali e integratori a base di vitamine biologici potrebbe essere un regalo evergreen e molto gradito. A tal proposito ci sentiamo di suggerirvi di visitare il sito web mosquetas.com, dove potrete trovare moltissimi integratori naturali e cosmetici per la pelle per creare un piccolo pacchetto regalo per ogni vostra collega davvero esclusivo.

Oli essenziali per il corpo a base di ingredienti naturali, creme per il viso, per le mani e per le rughe saranno certamente un regalo apprezzato da ogni donna.

Il classico cesto natalizio

Altro regalo evergreen che è valido sia per i vostri colleghi che per le vostre colleghe è uno splendido cesto di Natale da poter condividere in famiglia durante i festeggiamenti.

Panettone (o pandoro), bottiglia di vino o spumante e alcuni simpatici e deliziosi cioccolatini rendono sempre il cesto di Natale un regalo molto apprezzato.

Potrete selezionare i prodotti personalmente e allestire i vari cestini in modo artigianale per dare il vostro personale tocco di autenticità, oppure acquistare i moltissimi modelli in commercio con prodotti già selezionati delle migliori marche.

Seguendo questi semplici consigli potrete fare un piccolo pensiero di Natale a tutti i vostri colleghi e colleghe dell’ufficio senza spendere troppo e creando un regalo che sicuramente verrà apprezzato da tutti.