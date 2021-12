Luca Zaia: «Il Veneto è la regione che vaccina di più in Italia. Appesi a un filo per la zona gialla»

«Io ho l’obbligo di dire la verità ai cittadini. Io non ce l’ho con i no vax ma vaccinarsi è la soluzione. Non possiamo continuare a diffondere l’alibi che questo virus si cura a casa. Basta. Il 93% si cura già a casa, ma senza pneumologie e terapie intensive molti sarebbero morti». Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, a Radio Anch’io, su Rai1, parlando della decisione delle Usl venete di non effettuare tamponi a pagamento per i non vaccinati. Oggi, alle 12.30, il presidente torna in diretta per dare gli ultimi aggiornamenti sulla situazione coronavirus.

LA DIRETTA

IL BOLLETTINO

«Abbiamo superato quota 19 milioni di tamponi eseguiti. Sono 3.116 positivi nelle ultime 24 ore su 98.015 tamponi, incidenza del 3.18%. I positivi di oggi sono 35.705. I ricoverati sono 664 (+25): 549 in area non critica (+15) e 115 in terapia intensiva (+10). I morti sono 9 nelle ultime 24 ore.»

VACCINI

«Ieri in Veneto fatte 42.054 inoculazioni, siamo la regione in rapporto al numero di abitanti che sta vaccinando di più. Abbiamo quasi 3mila persone che hanno fatto la prima dose e 36.610 terze dosi»

ZONA GIALLA

«Abbiamo una incidenza a 317.1 su 100mila abitanti (150 per passaggio di zona), rt 1.39, terapie intensive 10% (superata la soglia del giallo), occupazione area non critica 8% (limite 15%). Pur avendo due parametri su tre in zona gialla, siamo ancora in bianco, siamo appesi al filo dell'area non critica, ci mancano 7 punti per passare in gialla»