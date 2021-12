Zaia: «Senza vaccini oggi saremmo in zona rossa». Da lunedì, Veneto in «giallo»

«Il bollettino di oggi riporta 1.040 ricoverati in area non critica e 144 in terapia intensiva: siamo quasi all’80% di ricoverati in terapia intensiva non vaccinati. Sentiamo la pressione ospedaliera ma non la viviamo con drammaticità». Lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando che la Regione «si è presa la briga anche di fare un paragone rispetto alla situazione dello scorso anno senza vaccini. Se non ci fossero i vaccini noi oggi saremmo in zona rossa».

ZONA GIALLA

Manca l'ufficialità, che arriverà con il monitoraggio del venerdì, ma oggi il Veneto supera quota 900 posti letto occupati in area non critica, vale a dire il terzo dei parametri per il passaggio in zona gialla. Gli altri due, l'incidenza e il livello di occupazione in terapia intensiva, sono già stati superati nelle scorse settimane. Natale quindi, in Veneto, sarà «giallo»

«L'azione dei vaccini è innegabile, abbiamo un terzo dei ricoverati rispetto all'anno scorso. Ci spiace che ancora qualcuno dica che non servono a niente»

CATEGORIE CON OBBLIGO AD ACCESSO RAPIDO

«Abbiamo 3.521 persone appartenenti a categorie con obbligo vaccinale che non sono vaccinate: da oggi hanno l'accesso libero ai centri vaccinali: si tratta di carabinieri (92.6% vaccinati), Guardia di finanza (93.20%), personale del carcere (86.80%), polizia di Stato (90.20%), polizia penitenziaria (90.60%), vigili del fuoco (85.10%), personale scolastico (98.31%). Sono 18.029 gli under 12 che si sono prenotati, 300.000 è la popolazione vaccinabile».

«Come ho detto mancano all’appello 3.521 persone - ha concluso - che non sono una enormità e che se decidessero di fare un accesso rapido da questo istante a stasera sarebbero tutte vaccinate perchè sono l’8% della nostra capacità vaccinale media quotidiana».

«Abbiamo 2 milioni di vaccinabili con la terza dose entro fine anno, non ci arriveremo, ma crediamo di poter arrivare ad almeno 1,5 milioni di persone vaccinate. Abbiamo ancora 620mila persone che non vogliono vaccinarsi»