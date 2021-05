Zaia riceve il ministro del turismo. Garavaglia: «Allo studio un pacchetto per le città d'arte»

Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha ricevuto questa mattina il ministro al Turismo, Massimo Garavaglia.

«Il Veneto è turismo e sono soddisfatto che anche il Ministro Garavaglia abbia avuto questa percezione, oggi a Venezia, incontrando gli stakeholders di questo comparto economico fondamentale per la nostra economia. Ha toccato, infatti, con mano la grande capacità di questa filiera di fare squadra, una sinergia che conferma il turismo come prima industria della nostra Regione, con 18 miliardi di fatturato, ma anche la regione d’Italia più visitata, con 72 milioni di presenza all’anno», ha detto Luca Zaia.

«Stiamo vivendo un momento cruciale, ma sono certo che il Veneto tornerà presto a correre, perché abbiamo i numeri per farlo: siamo la prima Regione per vaccinazioni compiute e i dati confermano che chi si è vaccinato non entra più in ospedale», ha annunciato il Governatore.

«Stiamo lavorando come ministero su un pacchetto di norme per tutelare meglio i centri storici delle città d’arte, per mettere un po' di ordine», ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Sul tema del super-bonus alberghi, il ministro ha ricordato che la proposta non è passata «perché il decreto Semplificazioni non aveva le risorse per questa operazione». «Ma per non saper leggere né scrivere - ha aggiunto - il ministero del Turismo ha messo 1,8 miliardi nel Recovery plan per operazioni di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive. Dopodiché è nostra intenzione riportare questo tema all’attenzione del Parlamento, sia in corso di conversione del decreto, sia successivamente, perchè la riteniamo una misura utile».