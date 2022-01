Zaia: «Riapertura scuole, il Cts si esprima o sarà un calvario». Intanto le regioni vanno in ordine sparso

«Sulla scuola penso sia fondamentale l’autorevole espressione scientifica del Cts, che stiamo ancora attendendo, dopo che su mia iniziativa questa richiesta è stata presentata in Conferenza Regioni e portata al Governo». Lo dice all’ANSA il governatore del Veneto, Luca Zaia. Secondo Zaia, di fronte «all’importante ondata del contagio» e al dibattito conseguente sulla riapertura o meno «abbiamo davanti uno scenario che sarà un "calvario" per la scuola, tra insegnanti colpiti dal Covid, altri assenti per malattia, altri ancora no vax e nuove regole della Dad. Insomma quella della scuola rischia d’essere una falsa apertura».

«Di certo - aggiunge il presidente del Veneto - non avremo le scuole piene». E siccome, in linea di principio, riflette Zaia, «le Regioni potrebbero attivare ordinanze in qualsiasi momento, e dall’altro, come sta accadendo, il Governo impugnarle, penso sia quanto mai fondamentale una espressione autorevole dal punto scientifico sul tema scuola del Cts, che inspiegabilmente ancora non si è espresso. Auspico che ciò avvenga quanto prima perché lunedì 10, in linea teorica, si dovrebbero aprire le scuole».

Intanto le regioni vanno in ordine sparso. Dopo la decisione della Campania di chiudere le scuole per tutto gennaio alle lezioni in presenza, la Sicilia rinvia di tre giorni la riapertura, per verificare tutti gli aspetti organizzativi a causa dell’aumento dei contagi. Per il presidente dell’Anp (l'associazione dei presidi) Antonello Giannelli, «già in queste ore, il numero di studenti positivi, in alcune scuole, ha raggiunto l’ordine delle decine e addirittura centinaia e questo rende quasi impossibile attuare le procedure previste».