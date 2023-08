Zaia: «Flussi migratori. La Ue si svegli, tutta l'Africa in Italia non ci sta. I sindaci furiosi hanno ragione»

«Sarà molto meglio che i signori dell'Ue rientrino dalle vacanze in fretta, che qui c'è molto da fare. Questa estate noi la ricorderemo molto bene. Per le grandinate e per i flussi migratori. Ma se la più grande economia del pianeta non è in grado di risolvere ciò che avviene ai suoi confini, forse questo modello di Europa ha fallito...». Così, al Corriere della Sera, il presidente del Veneto Luca Zaia.

Rispetto a eventuali responsabilità del governo sugli sbarchi Zaia afferma: «Ho il massimo rispetto per chi sta lavorando, non ho la bacchetta magica e di certo non voglio dare lezioni a nessuno. Detto questo, ci vuole un booster. L'Ue vive Lampedusa come confine italiano e solo italiano. Non come confine europeo».

I sindaci leghisti furiosi «hanno tutte le ragioni. Sono loro che si misurano quotidianamente con problemi impensabili, paesini magari piccolissimi in cui arrivano decine di persone da fuori. Ma tutti noi abbiamo in mente e nel dna la sostenibilità dell'accoglienza. Ma l'ospitalità non può prescindere dai servizi».

«Tutta l'Africa in Italia non ci può stare - dice ancora Zaia -. È un fatto oggettivo, e di rispetto: nei confronti di chi si ospita e nei confronti dei nostri cittadini. Se no, metti a repentaglio la sopravvivenza delle comunità. Perché bisogna esserne consapevoli: qui rischiamo di dover cambiare il nostro modello». Della sanità «che dovrà tenere conto delle caratteristiche della nuova popolazione». Dell'educazione e della scuola «che dovranno tenere conto di chi viene da culture lontanissime. Siamo in grado di farlo? A oggi, no... Ma 'sto Paese vuol guardare in faccia la realtà? Sennò, meglio che consegniamo le chiavi di casa»