Zaia: «L'acqua comincia a scarseggiare, ma non siamo ancora ai razionamenti»

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è intervenuto sul tema della siccità, mentre si trovava all’inaugurazione della fiera di Godega di Sant’Urbano (Treviso). Ha spiegato che l'acqua «comincia a scarseggiare ma non al punto da dover pensare a razionamenti». «Abbiamo avuto ancora nel passato annate come queste e auspichiamo che arrivino le precipitazioni, sperando che non arrivino tutte assieme». Nel frattempo Zaia ha invitato i cittadini «a non sprecare acqua».

Inoltre ha confermato che il collegamento dell'autostrada Pedemontana Veneta con la A4 a Montecchio Maggiore, a pochi chilometri dal Veronese, dovrebbe essere confermato entro l'estate.