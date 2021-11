Zaia in diretta: «Possibile tutta Italia in giallo nelle prossime settimane»

Spiacente, il tuo browser non supporta IFRAME.

Secondo il governatore veneto Luca Zaia - in diretta dalle 12.30 per gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus - «verosimilmente, se continuerà così, tutta Italia, o quasi, passerà al giallo nelle prossime settimane». Lo ha affermato oggi a Sky Tg24. Tuttavia, ha sottolineato Zaia, «da un lato c’è il Super Green pass che dovrebbe quantomeno blindare e scongiurare la chiusura delle sono le zone arancioni, con chiusura dei confini comunali e di molte attività come bar e ristoranti. Dall’altro lato, invece, la strategia è quella di vaccinare, e vedo di buon grado che ci sia questa giornata, sembra domani, che prevede delle azioni vaccinali importanti».

LA DIRETTA

«Abbiamo deciso di intensificare questi incontri per dare tutte le formazioni corrette su contagi, vaccini, scuole e varianti. 2.362 su 138491 tamponi, l'anno scorso facevamo 50mila tamponi e infatti oggi l'incidenza è 1.70%. L'anno scorso in questo momento avevamo il 7 per cento dei positivi.