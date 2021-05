Zaia: «Abbiamo dati da zona bianca. Giusto fare il vaccino ai turisti»

Il Presidente della Regione, Luca Zaia, oggi alle 12,30 in diretta dalla Protezione civile a Marghera, aggiorna sulla situazione Covid-19 in Veneto.

I DATI

A fronte di 9.894.000 tamponi totali (rapidi e molecolari), individuati 333 positivi, lo 0,96%. I positivi attuali sono 13.620, i ricoverati sono 941 (-18), di cui 113 in terapia intensiva (-1). Le terapia intensive non Covid sono oggi 276. Otto i morti.

VACCINI

Le vaccinazioni stanno dando ottimi risultati. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 25797 vaccinazioni. Gli over 80 sono vaccinati al 98%, over 70 al 86%, la fascia 60-69 al 78% tra vaccinati e prenotati, 50-59 al 66% (vaccinati e prenotati), 40-49 al 45%. Ci sono 70mila posti liberi e 80mila dosi a magazzino visto il ritardo della consegna di Moderna. Nel dettaglio, la fascia 60-69 anni è di 603mila persone: 355mila hanno avuto la prima dose, 78mila hanno completato il ciclo, 37 si sono già prenotati, quindi il 78% è stato vaccinato o è prenotato.

Per quanto riguarda le polemiche sui vaccini ai turisti, ribadisco che per noi i turisti sono sacri. Se dovesse servire, noi dobbiamo essere pronti. Se avremo vaccini disponibili, perché non dovremmo usarli per chi deve fare la seconda dose: inoltre il vaccino è un farmaco, e non possiamo negare un farmaco in caso di cure perché c'è accordo europeo. Non faremo forzature, ma siamo la regione più turistica d'Italia e non possiamo sbattere la porta in faccia ai turisti.

A giorni apriremo alle vaccinazioni libere, per ogni fascia di età. Stiamo dando precedenza agli over 40, per ora, ma se questi non si prenotano, apriamo agli altri.

RIAPERTURE E REGOLE

Adesso il coprifuoco inizia dalle ore 23 e fino a quell'ora bar e ristoranti restano aperti. Se continueremo a comportarci bene, potremo diventare bianchi dal 7 giugno, perché ci vogliono tre settimane sotto i parametri. E allora il coprifuoco sparirà. Gli assembramenti ci sono soprattutto di giorno, nei mezzi pubblici, a scuola, sui luoghi di lavoro... Mi chiedo che senso ha ancora il coprifuoco notturno.

ASSESSORE LANZARIN:

Molte parrocchie chiedono le regole per i centri estivi, ma le direttive non sono ancora state emanate. Due giorni fa il protocollo era al Cts, e quindi a breve dovrebbe uscire. Stiamo contando quanti sono esattamente gli operatori, per poterli vaccinare, sono oltre 20mila sicuramente. Oggi facciamo la riunione con il settore turismo, per fare chiarezza su circolari e regole e andare incontro alle esigenze, e parleremo anche delle vaccinazioni degli operatori del turismo.