Zaia: «Rivedere la quarantena per i vaccinati». Lo studio in Veneto: «La terza dose protegge da Omicron»

Il Presidente della Regione, Luca Zaia, tiene oggi alle 12,30 in diretta dalla sede della Protezione civile a Marghera, un punto stampa di aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Veneto.

I DATI

Finora sono stati fatti in Veneto 8.187.720 tamponi molecolari e 13.065.198 rapidi, siamo la regione che ha fatto più tamponi.

Nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 33.648, trovando 2.816 positivi, l'8,37%. I positivi attuali sono 71.761.

I ricoverati Covid sono 1.398 (+48), dei quali 1.213 (+35) in area non critica e 185 (+13) in terapia intensiva. Le terapie intensive non Covid sono 279. I morti nelle 24 ore sono 24, il totale 12.306.

Siamo a poco dai 9 milioni di dosi somministrate di vaccino, e sono state fatte finora 1.529.000 dosi booster (le terze dosi) quando l'obiettivo a fine anno era un milione e mezzo.

I bambini 5-11 anni possono fare il vaccino con prenotazione o con accesso diretto in qualsiasi punto vaccini del Veneto.

Stanno crescendo le prime dosi, siamo a tremila al giorno. Siamo al 15% tra prenotati e vaccinati dei 5-11 e 18mila hanno già fatto la prima dose. Siamo all'87,1% di veneti vaccinati.

L'incidenza è 6,10, l'Rt è 1,13, l'occupazione delle terapie intensive è 17% (al 20% scatta l'arancione) e l'occupazione dell'area medica è 18% (l'arancione scatta al 30%), quindi è quest'ultimo dato che ci tiene ancora nel giallo. Mancano 800 ricoverati per passare all'arancione.

LA PROSPETTIVA

Dobbiamo quindi metterci in testa di proteggersi, perché l'89% dei ricoverati in terapia intensiva e il 50% di quelli in area medica è non vaccinato o non ha ancora fatto la terza dose. Se avessimo tutti la terza dose, non avremmo questi tassi di ricovero. Ci sono ricoverati solo due che hanno fatto la terza dose, ma l'avevano fatta solo da due giorni. Senza i vaccini saremmo chiusi e con mortalità alta, maggiore dello scorso anno. Oggi abbiamo più contagi ma un terzo di ricoverati e una mortalità molto bassa, rispetto a un anno fa.

Ai vaccinati dico di non abbassare la guardia, perché anche loro possono infettarsi ed essere portatori asintomatici trasmettendo il virus ad altri. Lo dico in vista dell'ultimo dell'anno, le cui conseguenze vedremo intorno al 10 gennaio.

Le regole: avete raffreddore, diarrea, non sentite più bene gli odori? State a casa e fate il tampone (in farmacia o compratelo). Inoltre proteggetevi con la mascherina sempre, anche all'esterno. E prenotatevi il vaccino al più presto.

Faccio un appello alle farmacie, perché tengano aperto la domenica solo per i tamponi, tanto si fanno all'esterno, anche dal mattino presto, per coloro che poi vanno a pranzo con amici o parenti.

SCUOLA

Il Sisp manda a fare i tamponi solo ai centri tampone, come da regola nazionale, mentre noi vorremmo che si potesse fare anche in farmacia. Siccome non si riusciva a fare il tampone a tutta la classe di un positivo entro le 24 ore, la scelta è stata di mettere nel frattempo in quarantena i ragazzi fino all'esito del tampone.

QUARANTENA

È ragionevole cominciare a fare una riflessione sulla quarantena per il vaccinato: va rivista per chi ha fatto la terza dose. Non può essere uguale a quella degli altri.

BAMBINI

Mercoledì sarà qui in diretta la professoressa Liviana Da Dalt, direttrice dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Padova, che parlerà dei dati dei bambini, che sono in crescita, e darà consigli per le famiglie.

---

Dottoressa ANTONIA RICCI:

Oggi è un giorno simbolico, perché esattamente un anno fa sono iniziati i vaccini anti Covid. Qui con me il dottor Francesco Bonfante, ricercatore responsabile di un gruppo di ricerca di virologia. Il nostro studio è in collaborazione con le microbiologie del Veneto che ci forniscono i campioni sui quali abbiamo potuto sequenziare la variante Omicron, con la dottoressa Tacconelli dell'Università di Verona, con il prof. Giaquinto dell'Università di Padova e con la dottoressa Basso dell'Azienda ospedaliera di Padova, che ci hanno fornito i sieri di persone vaccinate, con i quali abbiamo potuto vedere il comportamento del vaccino rispetto alla variante Omicron.

Il dato dei sequenziamenti è del 20 dicembre, per il Veneto previsti 205 tamponi per sequenziamento completo. Poi il dato definitivo nazionale sarà dato dall'Iss il 29 dicembre.

Su quei 205 tamponi, abbiamo trovato 18 varianti Omicron, quindi 8,2%. Nello specifico: 6 a Verona, 3 a Rovigo, 2 a Treviso, 2 a Belluno, 1 a Vicenza e 4 a Venezia. La percentuale di Omicron è ancora bassa ma è destinata a crescere.

Dott. BONFANTE:

Ci siamo concentrati sugli anticorpi neutralizzanti, quelli cioè che prevengono l'infezione, accelerano la guarigione e riducono il contagio. Serve un laboratorio altamente specializzato, per questo lavoro, e l'Istituto zooprofilattico delle Venezie ce l'ha e abbiamo potuto lavorare in sicurezza.

Con campioni di lavoratori sanitari dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona e di Padova, abbiamo verificato la presenza di anticorpi neutralizzanti per l'Omicron prima e dopo la terza dose di vaccino. Prima della dose booster solo il 5% erano protetti, dopo il 75% e con dato più alto della soglia di protezione.

Per quanto riguarda la Delta, prima della terza dose erano protetti il 67% e dopo il 94%.

Per la protezione da malattia grave (intubati in ospedale) da Omicron la soglia di anticorpi neutralizzanti necessari è bassa, quindi con la terza dose il 93% dei vaccinati è protetto e con quantità di anticorpi alta.

Quindi la terza dose è assolutamente necessaria e tra 5-6 mesi, quando i vaccini saranno aggiornati, saremo ancora più tranquilli. La prossima dose, tra qualche mese, sarà pienamente protettiva per Omicron.