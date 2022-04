Zaia: «In caso di quarta dose, siamo pronti. E monitoriamo miocarditi da long Covid nei giovani»

In caso di somministrazione della quarta dose di vaccino contro il Covid «non avremmo problemi perché il sistema non è mai stato smantellato». Lo ha assicurato oggi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rilevando che su questo «al momento non vi sono indicazioni definite. Pare l’orientamento sia rivolto agli over 80 e ai soggetti fragili ultrasessantenni ma staremo a vedere anche in base al prosieguo dell’infezione».

«I dati ci danno una indicazione di stabilità - ha aggiunto Zaia - e comunque stiamo monitorando anche tutto il tema del long Covid che non è indifferente. Ad esempio sul fronte dei giovani che presentano miocarditi non da vaccino ma da guariti».