Zaia il presidente di regione più popolare, Sboarina al 66esimo posto (su 105) fra i sindaci

Luca Zaia è il presidente di Regione più popolare d'Italia, Federico Sboarina è al 66esimo posto fra i 105 sindaci di capoluoghi di provincia italiani.

È il risultato dell'Indagine effettuata da Noto Sondaggi e pubblicata oggi dal Sole 24 ore.

Zaia si attesta al 74% di gradimento (+4%) rispetto al 2020, al secondo posto c'è Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, al terzo Massimiliano Fedriga (Friuli F.V.G.) e Vincenzo De Luca (Campania), entrambi al 59%. All'ultimo posto il governatore della Basilicata Vito Bardi. Zaia ha comunque un calo di 2,8% rispetto al risultato record delle elezioni del 2020.

Il sindaco di Verona Sboarina invece cala rispetto al giorno dell'elezione di 6 punti percentuali e ha un gradimento del 52%. Questa classifica è guidata da De Caro (Bari), Brugnaro (Venezia) e Gori (Bergamo), mentre in fondo alla classifica ci sono De Magistris (Napoli) e Pogliese (Catania).

I COMMENTI

Per Michele Bertucco di Verona e Sinistra in comune «Il 66° posto riflette la situazione di un primo cittadino che a un anno dalla scadenza del mandato si trova impantanato tra promesse non mantenute e speranze tradite». E cita il Central Park allo scalo merci, il filobus, Fondazione Arena e diverse questioni urbanistiche.

Per Federico Benini ed Elisa La Paglia del Pd «anche se i dati devono essere presi con le pinze, la ricerca conferma che quella di Sboarina è un’amministrazione impalpabile che, in luogo di dare alla città la “svolta” promessa nel 2017 in tanti campi, dalla cultura all’urbanistica alle aziende partecipate, si è limitata a traccheggiare all’ombra dei metodi adottati dalle precedenti amministrazioni di centrodestra»