Zaia: «Guerra e sanzioni, dobbiamo riconoscere che abbiamo meno resistenza della Russia»

«Bisogna riconoscere che il nostro livello di resistenza e di sopportazione alle conseguenze delle sanzioni sarà, sicuramente ,di gran lunga inferiore a quello dei russi. Ci troveremo nella condizione, secondo la "teoria dei bisogni", di essere quelli che "hanno avuto" e adesso "non hanno più"». Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, intervenendo alla trasmissione Stasera Italia su Rete 4.

«Abbiamo tutti condiviso - ha aggiunto - la strategia di aiutare l’aggredito, l’Ucraina, e di condannare l’aggressione della Russia. Però le nostre imprese stanno conoscendo fermi produttivi per il costo delle materie prime, delle forniture, e guardano con speranza al fatto che si arrivi ad un armistizio, e che sia ridotto al minimo il tempo che servirà a raggiungere la pace». «La preoccupazione è grande. Noi - ha concluso Zaia - non possiamo andare avanti per mesi con le sanzioni, perché non ne veniamo più fuori».