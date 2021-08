Zaia: «Vaccini Pfizer e Moderna per tutti, anche a Ferragosto». I tamponi diventano a pagamento

Il presidente della Regione Luca Zaia in diretta alle 12,30 dalla Protezione civile regionale a Marghera, aggiorna sulla situazione del Covid in Veneto. Partecipa il dott. Michele Mongillo della Direzione Prevenzione del Veneto.

I DATI

I tamponi molecolari sono 6.107.306 e i raidi 5.948.260. I positivi trovati nelle ultime 24 ore sono 425, i positivi attuali in quarantena sono 13.779. I ricoverati sono 206 (-2), di cui 182 (-3) in area non critica (il 66% dei quali è non vaccinato) e 24 (+1) in terapia intensiva, tutti non vaccinati. Le terapie intensive non Covid sono 353, che dimostra che l'attività ordinaria continua senza problemi. I morti sono ad oggi 11.649, +2 nelle 24 ore.

L'attuale ondata non ha replicato la storia inglese, perché non abbiamo l'assalto agli ospedali (siamo al 2%) e l'incidenza è dell'1 - 1,5% sui tamponi fatti. Il che ci dà ragione sulle proposte di cambiare i parametri, altrimenti con i vecchi parametri saremmo in area arancione anche se non c'è quella emergenza.

I 150 tamponi per 100mila abitanti al giorno, per noi erano pochi per tracciare il contagio e quindi abbiamo lasciato l'accesso libero ai tamponi. Adesso non è più possibile con questi ritmi e il sistema è andato in crash.

Sulle tariffe: nelle località turistiche i turisti possono fare un tampone a 22 euro nei punti tampone, mentre i residenti possono andare in farmacia a prezzo calmierato. La delibera è in vigore, dalle ore 24 di oggi, fino a stasera restano le regole precedenti.

VACCINI

Agosto sarà un mese con almeno un milione di vaccini disponibili, quindi chi vuole prenotarsi sappia che ci sono i posti per essere vaccinati in tempo reale, e non attenda settembre. Ci sono Ulss che terranno aperto anche a Ferragosto, se ci saranno sufficienti prenotazioni. I vaccini sono Pfizer e Moderna per tutti e sono disponibili subito. Se oggi gli ospedali hanno una occupazione del 2%, è merito dei cittadini che si sono vaccinati.

Io in aprile 2020 parlavo di "passaporto vaccinale", se ci fossimo attrezzati allora, oggi non ci sarebbero problemi. In questa fase si dovrebbe consentire la validità della ricevuta delle dosi fatte.

Domani i direttori delle Ulss terranno conferenze stampa sul Piano di sanità pubblica e i vaccini disonibili.

DOTT. MONGILLO:

Vaccini: superato oggi i 5milioni 800mila dosi somministrate. Il 65% della popolazione totale e il 72% degli over12 ha ricevuto almeno una dose, mentre il 56,7% dei residenti e il 72% dei vaccinabili ha completato il ciclo.

In agosto è notevolmente aumentata la fornitura di Pfizer e Moderna. Pfizer: questa settimana 160mila dosi, la prossima 270mila e la successiva 285mila. Moderna: passiamo dai 45mila attuali a 70mila e 90mila.

Tamponi: il Green pass sarà esteso al personale scolastico dal 1° settembre, e agli studenti universitari. Inoltre è stato firmato un accordo con le farmacie per i tamponi a prezzo calmierato, 8 euro per under 18 e 15 euro per gli altri residenti.

Restano gratuiti i tamponi per chi è escluso dalla vaccinazione per età, come gli under 12, e altri che non possono effettuarlo per motivi clinici. E anche per chi deve farlo per tracciamento o per accedere a screening, per operatori sanitari e sociosanitari e ospiti e visitatori delle case di riposo, i disabili e loro operatori e care givers. E particolari casi individuati dalle singole Ulss.

Per gli altri soggetti i tamponi diventano a pagamento, se richiesti per viaggi all'estero o rientri, per motivi personali o lavorativi, per contesti ricreativi.

Per i turisti ci sarà almeno un punto tamponi per ogni Ulss e sarà possibile pagare anche con il pos o carta. L'accesso è libero, non serve prenotazione, per ora, vedremo se è sostenibile in base all'impatto e semmai rimoduleremo l'accesso.