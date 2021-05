Zaia in diretta: «Vaccini, da lunedì apriamo ai quarantenni»

Il Presidente della Regione, Luca Zaia, alle 12,30 in diretta Facebook dalla Protezione civile a Marghera, aggiorna sulla situazione Covid-19 in Veneto.

I DATI

Su 45039 tamponi, i positivi sono 493, ovvero l'1,9%.I positivi totali sono 418637, gli attuali sono 17635. I ricoveri sono calati di 41 (sono 117), di cui 979 in area non critica (-31) e 138 in terapia intensiva (-10). Le terapie intensive non Covid sono 279. I morti nelle ultime 24 ore sono 18, i guariti 21103.

VACCINI

Da lunedì apriamo ai quarantenni, faccio appello ai cinquantenni di prenotarsi. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 32mila vaccini, finora le dosi fatte sono 2120414. Facciamo sette dosi per fiala, abbiamo investito su questo.

Ci sono posti liberi, invito a prenotarsi. Finora la fascia over 80 è quasi totale (97%), over 70 siamo a 82%, over 60 circa 61,8% e over 50 un 65% ma molti altri sono già prenotati. Oggi ci sono 200mila posti liberi.

Per quanto riguarda l'intervallo con la seconda dose, noi rispettiamo le indicazioni del ministero e quindi del comitato scientifico, se dicono a 42 giorni facciamo a 42 giorni. Ci siamo confrontati con il generale Figliuolo su questo, per avere uniformità tra regioni. Con le forniture che abbiamo oggi, non possiamo ancora pensare alle vaccinazioni nelle località turistiche.