Zaia: «Citrobacter, fiducia nella magistratura. Discoteche? Il 35% è una presa in giro»

Il presidente della Regione Luca Zaia alle 12,30 in diretta dalla Protezione civile a Marghera, aggiorna sulla situazione del coronavirus in Veneto.

I DATI

Ieri su 49.880 tamponi effettuati in Veneto, i positivi trovati sono 349, con un'incidenza di 0,70%.

I positivi attuali sono 9.818, in quarantena (che è di 7 giorni per i vaccinati e di 10 giorni per i non vaccinati). In ospedale i pazienti Covid sono 250 (+5 rispetto a ieri) di cui 207 (+6) in area non critica e 43 (-1) in terapia intensiva. Le terapie intensive non Covid sono oggi 344. Nessun morto nelle ultime 24 ore, i morti totali sono 11786.

Restiamo in zona bianca: 0,79 Rt , incidenza 49 su 100mila (l'altra settimana era 69). Stiamo andando verso una remissione del contagio, con casi contenuti, a 20 giorni dall'inizio delle scuole. L'occupazione delle terapie intensive scende al 4% e quella dell'area medica al 3 (la scorsa settimana eravamo a 5 e 6).

Vaccini: abbiamo l'83,1% della popolazione vaccinabile veneta è vaccinata, comprese le prenotazioni. Fascia 12-19 anni 66,9&, 20-29 80,7%, 30-39 75,9%, 40-49 77,4%, 50-59 83,8%, 60-69 88,9%, 70-79 92,6%, over 80 99,7%.

Stiamo arrivando a 7 milioni di dosi somministrate: 6.945.000, ieri circa 11mila.

Green pass: le modalità di controllo devono essere adatte al mondo del lavoro, gestibili. Come pure per i tamponi. Forse, a questo punto del contagio, varrebbe la pena di riconsiderare la durata di 72 ore per la validità del tampone.

Solidarietà: Zaia ha presentato anche una bicicletta in legno (tiglio e acero) a mosaico realizzata da Mario Galante di Cadoneghe, artigiano in pensione, che l'ha donata perché venga venduta e data all'associazione Mattia Rigon che aiuta famiglie in difficoltà con figli con malattie rare. Chi volesse comprarla con offerta libera e adeguata, può chiamare la Regione al 0412792863.

Discoteche: L’ipotesi del 35% nella capienza interna delle discoteche è impraticabile davanti a settore che ha dato l’anima. Con queste percentuali non so quante riapriranno. È un comparto che permette a chi ne ha bisogno di avere un secondo lavoro. Gli operatori del mondo della notte si sono messi a disposizione per fare i test, per fare prevenzione e informazione ai ragazzi, è assurdo che non si approfitti di questa disponibilità. Spero che il Consiglio dei ministri provveda a modificare questo 35% che è quasi una presa in giro.

Abbiamo deliberato in Giunta 371 milioni di edilizia ospedaliera e messa a norma anche sismica, suddivisi per le diverse Ulss.

Caso Citrobacter: sull’inchiesta relativa all’infezione da Citrobacter all’ospedale pediatrico di Verona guardo con rispetto l’azione della procura, abbiamo fiducia magistratura, ovviamente i processi non si possono fare sui giornali o per strada ma nei tribunali, sempre se ci saranno per tutti questi avvisati e l’unico elemento di chiarezza è questo. La situazione è cristallizzata, ci sono relazioni di parte e indipendenti. Abbiamo mandato tutto alla Procura, l’azienda ospedaliera ha trasmesso le sue controdeduzioni, il materiale è in mano al magistrato, se ha deciso di avvisare alcune persone lo farà nell’interesse di sbrogliare questa matassa. Noi ci siamo, come in tutte le partite che interessano i cittadini del Veneto, e se saranno individuati i responsabili la Regione si costituirà, come sempre.

Assessore Manuela Lanzarin:

Oggi nella Conferenza delle Regioni si parlerà anche di teatri e discoteche. Abbiamo aggiornato le linee guida nelle voci del Green pass. L'altro settore sono gli impianti di risalita in vista della stagione sciistica: Green pass per accedere, l'aumento della capienza di cabinovie all'80% (dal 50% attuale), uso della mascherina, differenziazione delle zone bianca e gialla per il numero massimo di ski pass.