Zaia: «La scuola riapre ma non siamo in caso di gestire il testing, lo diciamo chiaramente»

Dalla sede della protezione civile di Marghera (Venezia), il presidente del Veneto Luca Zaia aggiorna sull'evoluzione della pandemia di coronavirus in regione. Nonostante i casi in aumento, il Veneto anche la settimana prossima resterà in zona gialla.

Con lui Evelina Tacconelli, responsabile del reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Verona e capofila nel progetto nazionale sulle terapie monoclonali.

I DATI E LA ZONA ARANCIONE

22 milioni e mezzo di tamponi da inizio pandemia in Veneto. 6.846 positivi nelle ultime 24 ore, incidenza al 17,3%. Nessuno fa tanti tamponi come noi. +153 ricoverati dopo i -90 di ieri: 1475 in area non critica e 205 in terapia intensiva. Altri 33 decessi.

L'incidenza è 1.701 per 100.000 abitanti (ampiamente superata la soglia per la zona arancione) 19% l'occupazione delle terapie intensive (20% per entrare in zona arancione), 20% occupazione area non critica (scatta al 30% la terapia intensiva). Quindi il Veneto resta in zona gialla.

Stiamo pagando il conto delle festività, contiamo che in questo mese ci sia il giro di boa.

VACCINATI E NON VACCINATI

Per positivi e ricoveri molto più alta la presenza di non vaccinati. L'ospedalizzazione è la metà rispetto a un anno fa.

Domenica 9 gennaio open-day dedicata ai bambini per l'età 5-11 con accesso diretto. Autorizzata la terza dose per i dodicenni.

Alla luce dell'ultimo decreto, gli over 50 avranno la possibilità di prenotarsi oppure di approfittare dell'accesso libero già da oggi. Ricordiamo che si può lavorare solo 14 giorni dopo la vaccinazione. L'obbligo scatta dal 15 febbraio.

SCUOLA

Ci sono modalità di testing non realizzabili, bisogna riconsiderare le definizioni di caso e di contatto. Eliminare il tampone all'inizio, fare la quarantena e farlo alla fine

Sulla scuola c'è mancanza di docenti e tante classi a fine anno in quarantena. Si apriranno le scuole il 10, alcune saranno chiuse e altre in Dad. Non ho avuto risposte dal comitato tecnico scientifico. E lo dico chiaramente: non siamo in grado di gestire il testing, devono scendere in campo le farmacie ma è tutto da definire

CALCIO

Lunedì incontro fra le regioni sul tema, mercoledì incontro col Governo

PARLA EVELINA TACCONELLI

Infettivologhi e chi lavora in terapia intensiva e internisti hanno un unico interesse: che si riduca la mortalità dei pazienti. Il paziente ha diritto alle migliori cure possibili a prescindere dalle sue idee. La pandemia ci ha spiegato che la sanità deve lavorare diversamente: abbiamo troppi pazienti positivi ma asintomatici negli ospedali. Il covid ora può essere trattato in modo diversa.

Vedo una malattia causata da omicron. Vedo una malattia nettamente diversa, nel vaccinato è come un'influenza e si può curare a casa. Rispetto a otto mesi fa nel vaccinato c'è una minor necessità di terapia intensiva. I non vaccinati che acquisiscono la variante Delta invece rischiano tanto come otto mesi fa.

I fattori di rischio per un malato covid sono, fra le altre, insufficienza renale, diabete scompensato, obesità.

Ora ho molte più terapie rispetto all'inizio, come la pillola monulprialvil, che dimezza il rischio di ricovero e mortalità. Non è stata testata su bambini e donne in gravidanza. Poi ci sono gli anticorpi monoclonali e il remdesivir (con tre dosi), che si può usare anche in Rsa.

Se sono vaccinato, devo affrontare il virus come una sindrome influenzale. Unica accortezza un saturimetro da usare tre volte al giorno (seduti, a riposo, senza luce diretta). Dal 90% in su trattatela come qualunque altra influenza.

Se sono non vaccinato o ho patologie a rischio, devo trattare il virus contattando il medico di medicina generale. A Verona abbiamo fatto un po' dando la nostra possibilità di essere contattati direttamente: riceviamo 200 telefonate al giorno.