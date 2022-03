«Dall'Ucraina arrivati in 6.000, quasi solo donne e bambini». Covid, «risalita, stiamo all'erta ma ok la fine dell'emergenza»

Il presidente della regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa (inizio previsto ore 12.30) aggiorna sui contagi da covid e le misure per accogliere i profughi in fuga dall'Ucraina.

I DATI DEL COVID

Zaia ricorda la giornata nazionale per le vittime del coronavirus: «154.000 morti in Italia, 14.000 in Veneto».

«6.061 i positivi delle ultime 24 ore, incidenza del 9%. Sono 63.000 i positivi ad oggi, quasi un milione e mezzo da inizio pandemia. I ricoveri totali sono 819, meno due. 31.000 dimessi da inizio pandemia»

«La squadra è all'erta,. i numeri sono chiari. Ma siamo in fase endemica e il vaccino copre anche l'omicron-2. Il virus è diverso da febbraio 2020. Il problema sono i fragili

Giusto chiudere lo stato di emergenza, è anche un sollievo psicologico. Ma la mascherina in caso di assembramento continuiamo a tenerla, non serve una legge per dirlo. Col cuore forse avrei tolto tutto subito, ma capisco la gradualità in un momento in cui le curve risalgono.

L'ospedale mobile donato dal Qatar per l'emergenza covid è stato affidato alla protezione civile nazionale»

Zaia: «Ho chiesto che tutti i guariti della Sanità non vaccinati possano lavorare»

UCRAINA

«Ad oggi 5.900 persone registrate che alloggiano in Veneto, ma ho l'impressione che le persone siano di più. Quattro su dieci hanno meno di quattordici anni, metà hanno fra i 15 e i 50 anni, il 71% sono donne. Molti passano e basta per il Veneto»

«Stanno arrivando quasi solo donne e bambini. In tutto il Veneto ci sono 1.200 posti letto. 4.500 veneti hanno offerto dei posti letto, sono quasi 10.000. Donato mezzo milione di euro.

In regione ci sono venti ricoverati, ma sono tutti oncologici, non feriti.

Stiamo preparando delle schede con delle istruzioni per chi arriva. La mail è ucraina@regione.veneto.it per offrire aiuto. Oppure si può chiamare il numero 8009090009

I profughi vaccinati sono pochi. In molti sono convinti di farlo al ritorno a casa. A Isola della Scala positivi in 95

Io penso che oggi sia doveroso dire che l'unica via d'uscita da questa guerra si chiama pace. Globalizzare la guerra sarebbe ancora più rischioso per l'Ucraina. I potenti del mondo hanno il dovere di stare attenti anche a quello che dicono, non mi pare che le dichiarazioni di Biden siano concilianti o opportune, posto che non ci sono giustificazioni per l'aggressore».