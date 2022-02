Violenza sulle donne, il tavolo regionale per contrastarla: fondi per un milione

«La violenza contro le donne non è solo un problema di genere, è una frattura che coinvolge l’intera comunità, nessuno può chiamarsi fuori. Dietro ad un atto fisico violento o a reiterati comportamenti di violenza verbale si annida una lacuna culturale e una donna che chiede aiuto ha il diritto di trovare un ascolto e una presa in carico che la metta in sicurezza». È sulla base di queste considerazioni che si è riunito il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (previsto dall’articolo 8 della Legge Regionale n. 5 /2013). «Come anticipato nella riunione del mese di settembre 2021, ci siamo messi al lavoro velocemente e abbiamo effettuato un incontro che ha avuto lo scopo di declinare gli ambiti su cui la nostra Regione ed il Tavolo intende focalizzare gli interventi». Così l’assessore alla Sanità e Politiche Sociali Manuela Lanzarin ha dato il via ai lavori del tavolo che vede attori provenienti da diversi ambiti della società. «L’importanza di poter affrontare il problema con risorse certe ci ha portati a programmare l’erogazione di fondi regionali 2022 per 1 milione di euro, in aumento di 300mila euro rispetto al 2021, garantendo analoga copertura finanziaria nel 2023», sottolinea l’assessore Lanzarin. «Mentre la programmazione dei fondi statali è pari a 1 milione e 626.989,26 euro destinata ai 26 Centri Antiviolenza ed alle 27 case rifugio. Altri 728 mila euro verranno utilizzati per ulteriori linee di intervento. Fondi che verranno impiegati per promuovere le azioni di contrasto alla violenza contro le donne ed il supporto alle donne vittime di violenza».

Formazione Lo scopo è quello di promuovere una formazione con carattere di uniformità e omogeneità nel territorio, con operatori capaci di agire nel contesto secondo le loro specifiche competenze e professionalità in grado di integrarsi con la rete multidisciplinare regionale. Le strategie operative della presa in carico delle donne saranno condivise per una risposta integrata.

Centri per il trattamento degli uomini autori di violenza In questi anni la Regione del Veneto ha investito in diverse iniziative volte a rendere i centri per il trattamento degli uomini autori di violenza soggetti sempre più riconosciuti all’interno della rete regionale. A fine 2018 la Regione del Veneto è stata ente capofila di un progetto finanziato dall’Unione Europea, A.s.a.p. - A Systemic Approach for Perpetrators, un approccio sistemico agli uomini autori di violenza sulle donne. Criteri minimi di funzionamento delle strutture Un sistema di rilevazione permette di disporre di informazioni aggiornate sia sulle donne prese in carico sia sulle strutture, sulla loro organizzazione e sui servizi erogati. È prevista la costituzione di un gruppo di lavoro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case rifugio al fine di individuare criteri minimi comuni di funzionamento delle strutture.

Primi interventi contro la violenza sui minori «Il fanciullo, dice la Regione, deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre, le cure mediche e le protezioni sociali adeguate. Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate». «Siamo partiti da qui per prevedere una ricognizione puntuale, attraverso le operatrici dei centri antiviolenza e delle case rifugio, per censire e determinare l’entità del fenomeno della violenza che riguarda i figli e le figlie delle donne prese in carico. Nella nostra regione i punti di accesso ai quali le donne possono rivolgersi sono 63; ogni anno gli enti territoriali e gli enti del Terzo settore incrementano il servizio. Sono presenti 26 Centri Antiviolenza (CAV) e 37 sportelli. I punti di accesso complessivi a cui le donne possono rivolgersi sono 63 (26+37); si aggiungono le 27 le case rifugio.