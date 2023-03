Vino:Vigna'800 di Negrar vede 'grande annata con vendemmia 2022'

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - «La vendemmia 2022 dovrebbe produrre vini da grande annata». E' soddisfatto Gianfranco Elampini della cantina Vigna '800 di Negrar, cuore della Valpolicella Classica a pochi giorni dall'inizio del Vinitaly di Verona (2-5 aprile), dove tutti gli occhi del mondo vitivinicolo saranno puntati sulla fiera per antonomasia del vino italiano, preceduto sabato 1 aprile dalla 12esima edizione di OperaWine. «Tutta l'uva, compresa quella di appassimento per Amarone e Recioto, è stata pigiata e sta terminando la fermentazione. Pronta per i primi assaggi». In aprile Vigna '800 darà il benvenuto alla nuova annata del Recioto, «storico vino della Valpolicella» sottolinea il viticoltore. «Da alcuni anni produciamo esclusivamente vini biologici» conclude Gianfranco Elampini che ha iniziato ad esportare i suoi vini «negli Usa a New York grazie alla collaborazione con un distributore della Grande Mela» conclude il viticoltore della Valpolicella Classica. (ANSA).