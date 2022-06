Vino: siccità; vendemmia in forse per Vigna '800 in Valpolicella

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Vendemmia con punto interrogativo per l'azienda agricola Vigna '800 nel cuore della Valpolicella veronese. A tenere banco la siccità perdurante. «Quest'anno le uve si presentano di ottima qualità ma le alte temperature le mettono a rischio» afferma Gianfranco Elampini, titolare della cantina nel cuore della Valpolicella classica. La forza dell'azienda agricola «sta nella produzione esclusivamente biologica dal 2016» prosegue Elampini. «Se arriverà la pioggia che è mancata finora, ovviamente non temporali come abbiamo purtroppo osservato recentemente in altre zona del Nord Italia, credo che ci avvieremo ad una vendemmia di sublime qualità» prosegue l'imprenditore. La produzione è legata ai classici Amarone, Recioto, Valpolicella Superiore, Ripasso e Valpolicella Classico, distribuiti per la metà sul mercato nazionale e per l'altro 50 per cento nei Paesi dell'Unione Europa ed extra. Alla cantina è legata la Locanda '800, segnalata sulla guida Michelin dal 2015, un tuffo nell'enogastronomia ed ospitalità in Valpolicella. (ANSA).