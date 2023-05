Vino: l'Antenatus di Valentina Cubi sorprende il mercato

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Si chiama Antenatus la novità vitivinicola dell'azienda agricola Valentina Cubi di Fumane. Soddisfatta, nella quiete della campagna della Valpolicella, l'imprenditrice «per l'apprezzamento che si sta rivelando per Antenatus, un vino rosato frizzante accanto alla nostra produzione tradizionale che si fonda su Amarone, Valpolicella Superiore, Ripasso». Ripensa, Valentina Cubi, alla vendemmia 2022, legandola ad una considerazione: «E' stata soggetta ad elementi climatici diversi anche se non dovrebbe discostarsi in termini qualitativi dalle migliori delle scorse annate». La produzione annua. «Produciamo 45mila bottiglie, la nostra è una produzione esclusivamente biologica dal 2014». Mercati principali: europei, Canada e Stati Uniti d'America. «Tra le gradite sorprese» prosegue Valentina Cubi «abbiamo osservato un interessamento da Taiwan, Vietnam oltre ad un consolidamento di Singapore». Indissolubile, oggi, il legame tra la cantina e l'enoturismo, termina Valentina Cubi: «Ci permette di comunicare la nostra realtà direttamente agli appassionati italiani ed esteri in un territorio che costituisce un unicum nel mondo». (ANSA).