Vino:24esimo Tre Bicchieri al Soave Monte Alto 2019 di Ca'Rugate

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - «Dopo averlo degustato in gioventù, dimenticatene alcune bottiglie per l'invecchiamento e vi regalerà emozioni sorprendenti». Soddisfatto ed entusiasta l'enologo Michele Tessari, titolare di Ca' Rugate cantina di Montecchia di Crosara in provincia di Verona, per il Soave Monte Alto 2019 a cui la Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso ha conferito il massimo riconoscimento: i Tre Bicchieri. «Si tratta del 24esimo Tre Bicchieri per i nostri vini, il 21 esimo consecutivo a coronamento di una qualità trasversale e consecutiva» continua Michele Tessari che rammenta: «Il Monte Alto è parte integrante dei nostri vini bianchi di Ca' Rugate tant'è che è stato il primo Tre Bicchieri di Cà Rugate». Oggi è prodotto in poche migliaia di bottiglie, conclude il viticoltore «è il frutto di un'accurata selezione di vecchie viti di garganega, dialoga con l'affinamento in legno che permette al Soave Monte Alto di possedere un'armonia gustativa legata alle caratteristiche varietali del vitigno». Il patrimonio vitato di proprietà di Ca' Rugate è di circa 90 ettari, coprendo le aree del Soave Classico, Valpolicella e Lessini Durello. (ANSA).