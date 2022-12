Vigilia di sangue sulle strade venete: tre giovani morti e quattro feriti gravi

La strage sulle strade non si ferma nemmeno la vigilia di Natale: due incidenti mortali con tre giovani deceduti, si sono verificati nella notte e nella mattinata di oggi, sabato 24 dicembre, a Mestre e Castelfranco Veneto. In un altro incidente a Casteffranco due giovani convolti e feriti gravi, ma non in pericolo di vita.

Il mortale a Castelfranco

Lungo la Circonvallazione Ovest di Castelfranco Veneto, alle 7.15, i vigili del fuoco sono intervenuti per un furgone finito fuori strada: deceduto un 26 enne residente a San Martino dei Lupari. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza il mezzo finito sotto il piano stradale dopo aver abbattuto il guardrail. Purtroppo nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del giovane uomo.

La polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9.

L'incidente a Mestre in cui hanno perso la vita due 25enni

Poco dopo le 5 di questa mattina, sabato 24 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza del sovrappasso pedonale di via della Liberta a Mestre per un’auto finita contro un muro dopo la perdita di controllo del conducente: due 25enni deceduti e due feriti.

Un altro incidente a Castelfranco: due giovani feriti gravi

Poche ore prima, un altro schianto alle 4.30: un auto con a bordo due giovani, feriti gravemente, è finita fuori strada capovolta dopo aver impattato contro una rotonda della circonvallazione. Sul posto sono intervenute le ambulanze da Castelfranco Veneto e Cittadella, insieme a vigili del fuoco e alla polizia stradale. Il passeggero è stato estratto dal personale medico e stabilizzato sul posto: si tratta di un 29enne di Loria portato in ospedale a Castelfranco Veneto. L'altro ragazzo alla guida è stato invece portato in ospedale a Cittadella.