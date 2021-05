Vigili fuoco: Venezia, consegnato nuovo elicottero Drago 149

(ANSA) - VENEZIA, 19 MAG - Cerimonia questa mattina al reparto volo dei Vigili del fuoco dell'aeroporto Marco Polo di Venezia per l'arrivo del nuovo elicottero Agusta Westland AW 139 "Drago 149". Presenti alla presentazione il prefetto Vittorio Zappalorto, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, il direttore interregionale dei Vigili del fuoco Loris Munaro e il comandante provinciale Dino Poggiali. Con questo nuovo arrivo, il decimo della flotta AW 139, per il Corpo nazionale si avvicina l'obiettivo della progressiva sostituzione degli AB "412" in servizio da decenni, e di dotare i reparti volo di un più moderno sistema per contrastare gli incendi. L'AW 139 è un elicottero di tipo medio (classe 6 tonnellate), biturbina, dotato di rotore pentapala di tipo rigido. L'equipaggio è composto di norma da due piloti, uno specialista di sistemi di bordo, due aereosoccorritori Speleo alpino fluviali o due sommozzatori. L'equipaggiamento comprende verricello di recupero, gancio baricentrico, radar meteo, sistema di comunicazione satellitare, sistema di videoripresa ad alta definizione, console di missione ad alta definizione, sistema di trasmissione a terra dei dati. Dispone inoltre di un avanzato sistema anticollisione, di un faro di ricerca ad elevata illuminazione, di galleggianti di emergenza, zattere di salvataggio e un avanzato autopilota, sviluppato per operazioni di ricerca e soccorso, anche sul mare. (ANSA).