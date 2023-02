Regolamento di conti in mezzo alla strada: sprangate tra le auto di passaggio / IL VIDEO

Attimi di follia in viale del Sole, a Vicenza. Una resa dei conti, una rissa in pieno stile “far west”. Due gruppi schierati ai lati opposti della carreggiata intenti a sfidarsi a colpi di spranghe. Il tutto in pieno giorno e con le auto costrette a fermarsi lungo la circonvallazione per non rischiare di finire colpite da qualche oggetto o di travolgere i protagonisti dell’assurdo gesto.

L'episodio

L’episodio - sul quale sono in corso accertamenti - sarebbe avvenuto domenica mattina, secondo quanto raccontato dai lavoratori dei vicini esercizi commerciali. Secondo i testimoni si sarebbe trattato di due gruppi di nomadi, già visti stazionare in zona, che hanno pensato bene di incontrarsi in viale del Sole per un regolamento dei conti. Difficile al momento risalire ai dettagli e ai protagonisti, anche perché nessuna denuncia o segnalazione riguardante l’episodio è stata inoltrata alle forze dell’ordine. Di certo gli attimi di follia non sono passati inosservati agli occhi degli automobilisti che in quel momento stavano transitando in viale del Sole. Proprio un passeggero è stato testimone dell’episodio e ha filmato i momenti concitati con il suo smartphone; nel giro di poche ore il filmato ha poi fatto il giro delle chat. La rissa è durata meno di un minuto. Ma tanto è bastato per scatenare il caos. I due gruppi hanno iniziato a lanciarsi oggetti da una parte all’altra di viale del Sole: spranghe ma anche un piede di porco. Un gruppo situato in prossimità del distributore di benzina e l’altro all’altezza del parcheggio del supermercato Aldi. Fortunatamente nessun automobilista è stato colpito, ma sull’episodio sarà fatta chiarezza.