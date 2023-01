Tenta di violentare una ragazza per strada, poi si scusa con una lettera

Due anni e otto mesi di reclusione per aver tentato di stuprare una ragazza in strada e un risarcimento di 10mila euro, oltre a quasi 5 mila di spese legali, per la vittima. È la sentenza letta ieri mattina dal collegio presieduto da Lorenzo Miazzi a carico del cittadino liberiano Grugbay Lankah, 26 anni, all’epoca dei fatti richiedente asilo residente a Schio (Vicenza).

Ora l’imputato è ai domiciliari da una parente a Parma, e dovrà restarci, con il braccialetto elettronico. Il pubblico ministero Corno aveva chiesto per lui 3 anni e 2 mesi di reclusione; la difesa, con l’avv. Nicola Zilio, aveva sottolineato il pentimento dell’imputato, che la scorsa udienza aveva depositato una lettera di scuse in tribunale dopo avere a lungo negato responsabilità. La vittima, una giovane vicentina di 21 anni, studentessa universitaria, era in aula a fianco del padre, ed ha assistito alla sentenza con il suo legale, l’avv. Deborah Squarzon, con cui si era costituita parte civile col supporto economico del municipio.

Il tentato stupro per strada a Schio

Lankah è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale aggravata (nell’ipotesi del tentativo) e di lesioni aggravate. Il violento episodio risale alla notte del 13 agosto 2021. La vittima, che allora non aveva ancora 18 anni, stava tornando a casa a piedi dall’abitazione di un’amica in centro. Venne approcciata dal liberiano che si offrì di accompagnarla. In zona Santa Croce le chiese di avere un rapporto sessuale per 100 euro. Lei rifiutò categoricamente e lui la buttò a terra, cercando di togliersi i pantaloni e di spogliare la ragazza, minacciandola: «Stai zitta se no ti ammazzo, a me non interessa nulla». Le tappò la bocca ma lei riuscì a gridare, tanto che si affacciò un residente, urlando «Ehi, chi è?». Grugbay a quel punto si diede alla fuga. La vittima finì in ospedale con ecchimosi al collo, un’abrasione del dorso e una contusione alla scapola per una prognosi di 21 giorni.

Passò qualche giorno e la giovane lo ritrovò in strada, sempre in centro. Avvisò gli agenti della polizia locale che lo identificarono ma nel frattempo, a seguito della sua denuncia, i carabinieri della stazione di Schio erano giunti alla sua identificazione sulla base delle testimonianze e delle immagini delle telecamere; poi la ragazza lo riconobbe e lui qualche giorno dopo venne arrestato.

I precedenti e la lettera di scuse

Lankah era un richiedente asilo, lavorava per un’azienda scledense prima di finire in manette. Era accusato anche di una rapina e della violenza sessuale ad una prostituta. Ed era stato condannato per una tentata violenza sessuale del 2017, sempre nei confronti di una ragazzina scledense di 18 anni.

A lungo l’imputato negò responsabilità, nonostante gli indizi a suo carico fossero piuttosto pesanti, e venne rinviato a giudizio. In aula, dopo che sono stati sentiti i testimoni, ha di recente presentato una lettera, in cui ammetteva «il grave errore» e si scusava con la giovane.

«Purtroppo - ha commentato l’avv. Squarzon - in questa vicenda non ci sono vincitori o perdenti. La condanna e il risarcimento, se arriverà, non possono cancellare la terribile esperienza vissuta dalla ragazza. Sta ancora seguendo un percorso psicologico di recupero, e solamente adesso inizia ad uscire di casa da sola, verso sera. È stato per lei un dramma».