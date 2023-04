Fine Ramadan in moschea, crolla una scala sui fedeli: ci sono dei feriti

Incidente questa mattina nella moschea di via Vecchia Ferriera dove i fedeli musulmani si erano ritrovati per celebrare la fine del Ramadan. Secondo quanto riferito, una scala di legno è crollata sulle persone che stavano pregando. Il bilancio provvisorio parla di alcuni feriti: quattro di loro sono in codice giallo: gli altri non gravi. Sul luogo dell'incidente ci sono i sanitari del Suem e i Vigili del Fuoco e anche la Digos. Da una prima ricostruzione la scala sarebbe crollata a causa del sovraffollamento e non avrebbe retto il peso. Le indagini sono ancora in corso.