Investita negli Usa, muore a 17 anni una studentessa veneta

È morta mercoledì mattina mentre attraversava la strada, colpita da un'auto che non ha rispettato il semaforo rosso. Sarebbe questa la ricostruzione dell'incidente che mercoledì è costato la vita alla studentessa vicentina Giorgia Trocciola. Secondo quanto riportano i media americani la giovane diciassettenne si stava recando a scuola, la Doherty High School, nella città di Colorado Springs nell'omonimo stato americano, intorno alle 7.20 quando un'auto è passata con il semaforo rosso investendola. Dopo l'incidente il distretto scolastico 11 di Colorado Spring ha annunciato di voler mettere in sicurezza la zona della scuola con degli interventi straordinari senza però dare una tempistica.

La morte della giovane vicentina ha sconvolto i compagni di scuola presso i quali la ragazza era ben voluta come testimonia il papà Gianfranco Trocciola sulla pagina Facebook della figlia. Carina, sorridente, la giovane era particolarmente esuberante e piena di energia tanto da aver fatto coniare un hashtag dai compagni #LLG (live like Giorgia) vivi come Giorgia, proprio per la gioia di vivere che la ragazza trasmetteva a chi la circondava.

Sui social la notizia si è diffusa rapidamente e la ricordano anche le compagne di squadra del B.S.C. squadra di softball vicentina. Mentre la federazione regionale ha deciso un minuto di silenzio su tutti i campi per ricordare l'atleta tragicamente scomparsa.

Il cordoglio di Zaia per Giorgia Trocciola

«Ho appreso con profondo dispiacere e commozione della morte prematura della nostra connazionale avvenuta negli Stati Uniti in un tragico incidente stradale. La mia vicinanza va alla famiglia, agli mici, alle compagne della squadra di baseball con cui condivideva la passione per lo sport. Queste sono le notizie che non vorremmo mai ricevere». Sono le parole con cui il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta la notizia della prematura scomparsa della diciasettenne Giorgia Trocciola, diciasettenne vicentina che si trovava in Colorado, negli Stati Uniti per studio. È rimasta vittima di un incidente stradale mentre attraversava sulle strisce. « Giorgia era una ragazza solare, gioiosa e sportiva, che aveva deciso di volare dall’altra parte del mondo vivere l’esperienza dello studio all’estero - aggiunge Zaia - Questo è un lutto che colpisce nel cuore».