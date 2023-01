Insulti razzisti alla giocatrice del Vicenza: «Bestia, sei scura». Il video denuncia della presidente

Serie C donne

Episodio deplorevole ieri durante la partita tra il Vicenza Calcio Femminile e la Jesina. C'è uno "scontro" in campo che coinvolge la giocatrice biancorossa Rafiat Folakemi Sule e un'avversaria. L'arbitro estrae il cartellino rosso ai danni di Sule, ma sono le parole che arrivano dagli spalti a rendere gravissimo quanto accaduto. «Bestia, sei scura, bestia», si sente anche nel video.

Il racconto della presidente Erika Maran dal suo profilo social.

Un fatto su cui in serata è intervenuta la presidente del Vicenza Calcio Femminile Erika Maran. Dura ovviamente la condanna ai sostenitori ospiti che ha pubblicato sui social un lungo video: «Mi auguro che il Giudice Sportivo si limiti a dare il cartellino rosso solo per la giornata odierna - ha detto -, perché lei merita di scendere in campo». Si è poi rivolta a chi ha urlato dagli spalti: «Cara signora e cara signore se Rafi è bestia e scura, lo sono anche io e tutte noi del calcio italiano. Voi pagherete».