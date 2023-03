Schianto fatale nel Vicentino: morto motociclista di 29 anni

Non ce l’ha fatta, il centauro rimasto coinvolto sabato in un terribile incidente stradale lungo la strada provinciale del Costo, nel territorio di Cogollo del Cengio, nel Vicentino. Il motociclista, Constantin Robert Bucur 29 anni, di origini romene, residente ad Altavilla Vicentina, è spirato ieri (domenica 19 marzo) all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove era stato ricoverato in seguito ai traumi riportati nello schianto. Tra sabato e ieri i medici hanno tentato il tutto per tutto per salvare il giovane, ma alla fine i loro sforzi, purtroppo, si sono rivelati vani.

Lo schianto sul Costo

Al momento la dinamica dello scontro è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Schio, intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi. In base alle prime ricostruzioni, sabato, intorno alle 15, il motociclista stava salendo lungo il Costo a bordo della sua moto Suzuki. In quegli stessi istanti, davanti a lui, stava procedendo, nella sua stessa direzione, un’auto Nissan guidata da un uomo di 70 anni di Breganze. Al momento non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto, ad un certo punto. In ogni caso, improvvisamente, per cause in fase di accertamento, in un tratto della provinciale compreso tra il quinto e il sesto tornante, la moto è finita contro la vettura. Ad avere la peggio è stato il centauro, caduto rovinosamente sull’asfalto dopo l’impatto contro il veicolo.

I soccorsi con l'elicottero

Subito è scattato l’allarme, con la chiamata al 118. Sul luogo dell’incidente è arrivata così un’eliambulanza del Suem, che dopo aver caricato a bordo il giovane ferito, lo ha trasportato, in condizioni gravissime, all’ospedale di Vicenza. Una volta arrivato nella struttura del capoluogo, il centauro è stato subito trasferito nel reparto di rianimazione. I medici e gli infermieri del San Bortolo hanno lavorato per ore per tentare di salvare la vita al motociclista, ma alla fine, purtroppo, hanno dovuto arrendersi.

La ricostruzione dell'incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Schio con tre pattuglie. I militari dell’Arma hanno subito dato il via ai rilievi, raccogliendo dati e testimonianze utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. In queste ore i carabinieri stanno esaminando le informazioni raccolte sul luogo della tragedia per poter fare luce sulla vicenda ed attribuire eventuali responsabilità. La strada del Costo torna dunque ad essere teatro di un incidente mortale; l’ennesimo, drammatico evento lungo un’arteria tristemente nota per gli schianti che negli anni hanno coinvolto numerosi motociclisti.