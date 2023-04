Schianto in scooter vicino a casa, muore un diciassettenne

Tragico incidente verso le 3.30 di questa notte (sabato 8 aprile) in via Bosco a Bressanvido. La vittima è un ragazzo di 17 anni uscito di strada mentre era in sella al proprio scooter.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Thiene, che hanno eseguito i rilievi dell'incidente, pare che il ragazzo fosse di ritorno da una festa e che, giunto a poca distanza dalla sua abitazione, sia uscito dalla carreggiata colpendo nell'impatto un segnale stradale.

Nel corso della caduta, di cui non si conoscono le cause, avrebbe battuto il capo. Vano l’intervento dei soccorritori.