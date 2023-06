Esplosione in un'abitazione. Taglia un tubo nel muro è ma un residuato bellico: è grave

Gravissimo incidente sul lavoro stamattina a Stoccareddo di Gallio, in provincia di Vicenza. Poco dopo le 10.30 una forte esplosione ha scosso la frazione per lo scoppio avvenuto in un cantiere dove un'impresa locale stava installando l'isolamento termico.

Ad un certo punto qualcosa all'interno del muro è detonato investendo in pieno un 30enne che è stato travolto anche da grossi detriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri di Asiago. Per il trasporto del ferito è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Secondo quanto ricostruito, il ferito nell'esplosione non è un operaio che lavorava al cappotto dell'abitazione, bensì il proprietario stesso. A quanto si apprende da fonti in loco, il giovane stava tagliando un tubo della sua vecchia abitazione che era stato utilizzato per armare il cemento. Il tubo pare fosse in realtà un siluro bangalore, cioè un tubo di gelatina allungabile usato per far saltare in aria i reticolati di filo spinato o aprirsi i varchi nei campi minati. Questi residuati furono utilizzati nel dopoguerra per armare il cemento, probabilmente da persone che ne ignoravano la pericolosità

Quando l'uomo lo ha tagliato con la sega circolare, ignorando a sua volta cosa fosse, si sarebbe verificata l'esplosione. L'uomo versa ora in condizioni gravissime e pare sia stata necessaria la rianimazione sul posto da parte dei medici che gli hanno salvato la vita.