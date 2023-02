Banda del buco in azione: rubato oro per 80mila euro

I ladri hanno sfondato il muro ma non sono riusciti ad aprire il caveau. Così hanno passato in rassegna le varie stanze rubando il materiale

I detective della questura di Vicenza stanno dando la caccia alla banda di ladri che, l’altra notte, ha preso di mira il banco metalli “Flavio Fraccari srl” al civico numero 23 di viale del Lavoro, in zona industriale ovest del capoluogo. I delinquenti non sono riusciti ad aprire la cassaforte, ma hanno comunque racimolato un bottino in oro il cui valore è ancora in fase di esatta quantificazione. In base alle prime stime, l’ammanco dovrebbe aggirarsi attorno agli 80 mila euro.

Il colpo

La questura mantiene il massimo riserbo sulla vicenda per non compromettere l’attività investigativa. Secondo quanto è stato comunque possibile ricostruire, la banda di criminali ha agito con il favore dell’oscurità. Per prima cosa i delinquenti avrebbero messo fuori uso il sistema d’allarme dell’azienda specializzata nell’analisi, nella compravendita e nel recupero di metalli preziosi. Una volta avuta la certezza di poter agire senza far scattare l’antifurto che avrebbe fatto convergere in pochi minuti in viale del Lavoro le pattuglie delle forze dell’ordine, i banditi hanno creato una breccia nella recinzione.

Il caveau blindato

Il passo successivo del loro piano è stato quello di aprire un buco anche in una delle pareti esterne dell’edificio, grande abbastanza per consentire loro di mettere piede all’interno dell’azienda. Anche questa operazione sarebbe stata portata a termine con successo in un tempo relativamente breve e senza attirare l’attenzione di qualche automobilista di passaggio.

Fino a quel momento era filato tutto liscio per la banda. I problemi per i malviventi sono invece cominciati quando hanno concentrato la loro attenzione sul caveau blindato della ditta. Avrebbero tentato di aprirlo in tutti i modi, utilizzando svariati strumenti. La cassaforte ha però retto ai loro assalti.

E così, il gruppo criminale ha dovuto cambiare obiettivo e ha cominciato a passare al setaccio tutte le stanze e tutti gli uffici del banco metalli alla ricerca di denaro e metalli preziosi.

Sempre in base a quanto è stato possibile verificare, i ladri si sarebbero impossessati di numerosi pezzi in oro. Hanno riempito alcuni grossi sacchi con la refurtiva e sono scappati senza essere visti da qualcuno.

Le indagini

Ricevuta la segnalazione del furto, la centrale operativa della questura ha immediatamente inviato alla “Flavio Fraccari srl” le pattuglie delle volanti. I poliziotti hanno effettuato il primo sopralluogo e parlato con la proprietà. Dopodiché in viale del Lavoro sono arrivati anche gli investigatori della squadra mobile e la polizia scientifica per raccogliere il maggior numero di indizi che possano consentire di indirizzare le indagini nella giusta direzione.

Il banco metalli preso di mira è dotato di un sistema di videosorveglianza e le registrazioni realizzate dalle telecamere sarebbero già state raccolte e analizzate con attenzione dai detective.

La banda che è entrata in azione l’altra notte sarebbe composta da almeno tre persone che avevano il volto travisato e che avrebbero preso tutte le accortezze del caso per non lasciare tracce durante il loro raid. L’esperienza dei poliziotti insegna che questo genere di furti viene generalmente commesso da professionisti, che potrebbero anche provenire da altre zone d’Italia.