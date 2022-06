Verona: Tommasi primo a sorpresa, centrodestra dietro

(ANSA) - VENEZIA, 13 GIU - Lo spoglio ha confermato per Verona la sorpresa anticipata ieri sera dai primi exit poll: Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma e della Nazionale, ex presidente dell'Assocalciatori, candidato per il centrosinistra, si presenterà al ballottaggio dopo aver vinto il primo turno alle elezioni comunali, ottenendo il 40% delle preferenze. Il centrodestra spaccato si è piazzato dietro, alle prese con il braccio di ferro interno alla coalizione, con il sindaco uscente Federico Sboarina che nonostante l'appoggio di Giorgia Meloni e Matteo Salvini è staccato, ed ha raccolto il 32-32,5%. Fuori dal ballottaggio l'ex primo cittadino Flavio Tosi, con la sua coalizione civica appoggiata anche da Forza Italia, fermo al 23,7-23,8%. La lista di Tommasi è la prima formazione politica in città, seguita dal Pd; dall'altra parte, Fdi soppianta la Lega come primo partito di coalizione, Fi (4,3%) risale nei voti ma resta indietro. Spariti i Cinquestelle, che non si sono presentati con il proprio simbolo anche se avevano propri esponenti nelle liste di centrosinistra. (ANSA).