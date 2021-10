Venezia: Zanetti, la salvezza va costruita in casa

(ANSA) - VENEZIA, 17 OTT - "La salvezza la dobbiamo costruire in casa". Parla così il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti alla vigilia della partita con la Fiorentina. L'allenatore lagunare non svela le sue carte, ma fa intuire che a centrocampo potrebbero giocare Vacca e Ampadu, fuori invece per due mesi Fiordilino, che uscirà dalla lista per far spazio a Romero. Proprio sul numero uno vige incertezza, con un ballottaggio tra Maenpaa e il neoacquisto, mentre in difesa potrà esser della partita Haps, anche se forse non dall'inizio. "Credo molto nell'atteggiamento, nel coraggio, nel correre per fare gol e spendersi per la squadra. - aggiunge Zanetti -. La Fiorentina parte forte per indirizzare subito la partita, ma lascia qualche spazio. Sarà una gara per certi versi simile a quella contro il Torino, dovremo esser bravi a star dentro la partita perché abbiamo bisogno di punti". (ANSA).