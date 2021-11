Venezia: Zanetti, l'Atalanta è diventata una grande

(ANSA) - VENEZIA, 29 NOV - "L'Atalanta ha fatto un percorso incredibile, ora è diventata una grande, una squadra che si gioca lo scudetto. Gioca a memoria, con un'intensità di gioco che in Italia non ha eguali, ha un'offensività incredibile. La società ha messo a disposizione un'organico di grande livello, e l'allenatore è un punto di riferimento per tutti, per me è tra i primi due". Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, riempie di elogi la squadra bergamasca, consapevole della difficoltà della gara di domani. Il tecnico lagunare va oltre ai risultati: "è un piacere e un divertimento guardarla e analizzarla. Questa è una di quelle partite che tolgono il sonno, noi dovremo tirar fuori il cuore, la coesione e la mentalità che abbiamo per dare filo da torcere a una squadra che va come un treno". La sconfitta contro l'Inter non ha lasciato strascichi: "Mi porto dentro tanto di positivo, al di là del risultato finale, l'Inter ha dovuto effettuare cambi in difesa. A Bergamo spero di portar via punti, prima di tutto, noi siamo a caccia di quelli". (ANSA).