Venezia: Topolino dedica avventura alla Regata Storica

(ANSA) - VENEZIA, 27 AGO - Venezia torna protagonista nelle pagine di Topolino con una storia ispirata alla Regata Storica, la classica competizione tra i gondolini che si tiene all'inizio del mese di settembre. "Minni Gondoliera e la Grande Regata del Doge" è il titolo dell'avventura, sceneggiata da Roberto Gagnor e disegnata dalla matita del fumettista veneziano Valerio Held, che sarà pubblicata nel numero 3432 del settimanale Panini, in edicola da mercoledì prossimo, 5 settembre. Protagonista assoluta della storia è Minni, nei panni della giovane nipote del Doge 'Bassettonigo', che deve trovare un'idea per festeggiare il rientro dall'Oriente della nobile Clarabella Cornett. La scelta cade su una regata aperta a tutti, alla quale Minni non può partecipare a causa delle regole molto rigide imposte dalla corte, ma che non metteranno i bastoni tra le ruote alla giovane dama, pronta ad infrangere il protocollo. "Mi divertiva che la protagonista fosse per una volta Minni, - ha detto all'ANSA Gagnor - con Topolino che deve stare al suo remo. In questa storia è un personaggio più attivo del solito, un'eroina ribelle". L'autore aveva già ambientato altre storie nella città lagunare, inventando i personaggi 'Paperetto Canaletto' e 'Peggy Duckneheim', ispirati rispettivamente alle figure del grande pittore del '700 e alla collezionista americana trapiantata a Venezia negli anni '50. (ANSA).