Venezia: poster Almodovar rimosso, Instagram si scusa

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Un capezzolo in primo piano e una goccia di latte che sgorga: il poster su campo rosso del nuovo film di Pedro Almodovar Madres Paralelas con Penélope Cruz, che il 1 settembre aprirà la Mostra del cinema di Venezia, è finito nel mirino di Instagram che lo ha rimosso per aver violato le regole del social contro la nudità salvo poi scusarsi con il regista spagnolo e la sua produzione El Deseo. "Facciamo delle eccezioni per consentire la nudità in determinate circostanze, incluso quando c'è un chiaro contesto artistico. Abbiamo quindi ripristinato i post che condividono la locandina del film Almodóvar su Instagram e siamo davvero dispiaciuti", ha dichiarato Instagram all'Associated Press. Il poster, realizzato da Javier Jaen, già martedì era stato tolto dalla sua pagina, con l'artista a sottolinearlo in un post. "Come previsto, @instagram ha rimosso il poster che abbiamo realizzato per l'ultimo film di Almodóvar #madresparalelas" ", ha scritto. C'è un movimento e un hashtag #FreetheNipple di lunga data su Instagram che artisti e celebrità hanno lanciato per cercare di far sì che il social apra maggiormente le sue linee guida. Rihanna e Miley Cyrus sono alcune delle star che hanno pubblicato immagini di capezzoli che Instagram ha successivamente rimosso. (ANSA).