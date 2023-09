Venezia e la pandemia: una mostra a Palazzo Ferro Fini Per i 600 anni dalla fondazione del primo lazzaretto

(ANSA) - VENEZIA, 05 SET - L'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, è intervenuto oggi all'inaugurazione della mostra "Venezia: dal primo Lazzaretto al controllo delle pandemie 1423 - 2023" a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto. L'esposizione è realizzata dal Consiglio regionale del Veneto, con la partecipazione del Venice Office del Consiglio d'Europa, dell'Istituto superiore di Sanità, della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e Trentino Alto Adige, della Viu e del Ciso Veneto, nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni dalla fondazione del primo lazzaretto della storia. "Parto dall'esperienza della mostra - ha dichiarato Venturini - per ringraziare chi ha realizzato questo viaggio nella storia della sanità che ci offre molti spunti per approfondire e analizzare il presente. La Repubblica Serenissima ha offerto innovazioni in campo scientifico ed economico, ma soprattutto ci ha trasmesso un metodo per affrontare i problemi". Un metodo, ha ricordato, "improntato al pragmatismo, all'ascolto delle persone capaci di fare e con competenze tecniche, che ha consentito ai veneziani nei secoli di affrontare sfide ed emergenze. Rispetto ai lazzaretti, ad esempio, era importante tanto il tema sanitario quanto quello economico, perché ci si poneva anche l'obiettivo di non bloccare commerci e traffici". (ANSA).