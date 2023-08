Venezia, Comune presenta la rinnovata Sala Perla del Casinò Intervento di restyling da 3 milioni di euro

(ANSA) - VENEZIA, 29 AGO - E' stato svelato questa mattina il nuovo volto della "Sala Perla" all'ex Casinò del Lido di Venezia, a poche ore dall'apertura dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di cui costituisce uno dei luoghi "storici". Dalla sala regia alle finiture e alle attrezzature tecnologiche, con il nuovo sistema audio Dolby 7.1, gli interventi di adeguamento normativo e l'accessibilità delle persone diversamente abili, il restyling ha visto la sostituzione dei rivestimenti e delle poltrone in platea, che potrà ospitare 597 spettatori. L'intervento di riqualificazione è costato 3 milioni di euro, ed è stato illustrato dal presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto e dal sindaco Luigi Brugnaro al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. In sala il saluto del direttore della Mostra, Alberto Barbera. Il Comune di Venezia nel marzo 2020 ha acquistato il Palazzo del Casinò; dal 2016 sono stati eseguiti interventi straordinari per 34,5 milioni per la riqualificazione del complesso costituito dal Palazzo del Cinema, dal Casinò e dalle aree esterne. "Ci proponiamo di utilizzare questa nuova sala nel corso della Mostra del Cinema - ha commentato Brugnaro - ma sarà un luogo che potrà ospitare eventi nel corso di tutto l'anno. Il restyling è parte del grande progetto del rilancio del Lido, che abbiamo iniziato negli anni scorsi con gli altri interventi di riqualificazione dell'area che ospita la Mostra del Cinema, un biglietto da visita internazionale per l'Italia, e per Venezia in particolare, in cui crediamo tanto - ha concluso - e che anche quest'anno sono sicuro richiamerà tanti giovani nelle nostre sale". (ANSA).