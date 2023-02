Venezia attende il 'picco' di secca, nuovo minimo di -66

(ANSA) - VENEZIA, 20 FEB - Si allunga a Venezia la serie dei minimi di bassa marea, che ieri ha toccato i -66 centimetri rispetto allo zero mareografico. E oggi, secondo le stime dell'ufficio previsioni maree, potrebbe raggiungere una misura ancora più bassa. Colpa dell'alta pressione che da giorni staziona sull'Italia e gran parte dell'Europa, e che nella laguna, nelle ore in cui coincide con il minimo di contributo astronomico, porta al fenomeno della città 'in secca', i rii interni melmosi e non più navigabili, e le fondamenta dei palazzi allo scoperto in Canal Grande. La situazione meteo è comunque prossima ad un cambiamento - da mercoledì al Nord si attendono poggia e neve - e quindi anche il fenomeno della super acqua-bassa è destinato a rientrare. Un quadro questo che si presenta ogni inverno, soprattutto tra gennaio e febbraio, e che in passato ha visto episodi ben più eclatanti, con minimi addirittura inferiori al metro. (ANSA).