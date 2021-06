Venezia 1600: Carabinieri aprono caserma San Zaccaria

(ANSA) - VENEZIA, 26 GIU - I Carabinieri di Venezia, nell'ambito delle iniziative per i 1600 anni di fondazione della città, hanno aperto oggi alla cittadinanza le porte del vecchio monastero benedettino di San Zaccaria, ora sede del Comando Provinciale dell'Arma. In collaborazione col Touring Club di Venezia, che ha contribuito con i suoi volontari nella spiegazione della storia e degli aneddoti del monastero, i Carabinieri hanno ospitato visitatori, provenienti anche da diverse parti d'Italia, che hanno potuto vedere anche alcune divise, antiche e odierne, indossate quotidianamente dagli appartenenti alla 'Benemerita', quasi interamente prestate gentilmente dal Nucleo Uniformi Storiche di Zero Branco (Treviso) e dal suo Presidente Mauro Sartorel, e alcuni documenti storici del passato di monastero e della presenza dell'Arma a Venezia, recuperati dai Carabinieri in collaborazione con le istituzioni veneziane. A fine settembre verrà rinnovata l'apertura per un'ulteriore giornata. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, col. Mosè De Luchi, ha tenuto a sottolineare come anche "questa occasione è preziosa per rinsaldare ancora una volta il forte legame che l'Arma dei Carabinieri ha verso i cittadini e la città di Venezia". (ANSA).