Veneto terza regione più scelta per le vacanze di luglio degli italiani

Il Veneto è la terza regione preferita dagli italiani per le vacanze di luglio secondo Parclick, l’azienda leader in Europa nella prenotazione di parcheggi online. Otto italiani su 10 hanno scelto di fare le vacanze in Italia il prossimo mese e le destinazioni nazionali sono le più gettonate, molto di più di quelle internazionali.

Con la campagna vaccinale che procede spedita e dopo le rigide misure di contenimento dei mesi scorsi, il Belpaese sta lentamente tornando alla normalità e tanti italiani hanno voglia e bisogno di libertà, evasione e vacanze a giudicare dal forte aumento di ricerche e di prenotazioni di parcheggi per le vacanze che ha registrato il sito web di Parclick: i dati parlano di un 300 per cento rispetto al 180 per cento del precedente mese di giugno. E sembra davvero che ci sia una grande voglia di vacanze, visto che le prenotazioni attuali per il mese di luglio sono addirittura del 30 per cento in più rispetto al luglio 2019, l’ultimo anno in cui è stato possibile viaggiare normalmente senza restrizioni o preoccupazioni.

In questo quadro generale il Veneto è sul podio ed è la terza regione più ricercata per qualche giorno di vacanza dopo Emilia-Romagna e Toscana, seguita nella top ten da Campania, Puglia, Lazio, Sicilia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Liguria.

Inoltre, Parclick fa sapere che la tendenza durante il mese di luglio è di viaggiare in automobile: il 73 per cento sceglierà questo mezzo di trasporto rispetto ad altri per spostarsi lungo distanze relativamente brevi, prediligendo gli hotel per l’alloggio (62%) rispetto alle case di famiglia o agli appartamenti. Le destinazioni balneari (64%) sono la scelta prediletta rispetto alle città (20%) e alla montagna (16%). «Crediamo fermamente nella ripresa del turismo per questa estate e incoraggiamo tutti gli italiani a godersi questa meritata vacanza dopo la forza dimostrata durante gli ultimi mesi della pandemia» commenta Niccolò Mariotti, direttore commerciale di Parclick Italia.