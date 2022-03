Veneto quinto in Italia per numero di donne manager: +4,69%

Il Veneto quinta regione in Italia per numero di donne manager: le dirigenti di aziende private sono 1.115, su un totale di 6.748, il 14,18% del dato complessivo dei dirigenti. È quanto emerge dal Rapporto Donne 2020 di Manageritalia sui dirigenti privati, pubblicato in occasione della Festa della Donna con un’elaborazione dei dati Inps.

Anche in Veneto nel 2020, anno dell’emergenza pandemica e della generale crisi economica e sociale, le donne manager sono cresciute del 4,69% sul 2019, trainando il numero totale dei dirigenti che è aumentato dello 0,31%; la sola a crescere è la rappresentanza femminile al contrario dei dirigenti uomini in calo dello 0,38%. Dati in linea con la media nazionale in cui le donne sono cresciute di quasi il 5%, trainando l’aumento dei dirigenti italiani. Nella regione, a differenza che in altre aree del Paese, la presenza di donne manager assunte dalle aziende è una costante ed era già molto cresciuta negli anni pre-pandemia. Su un periodo di 12 anni, le donne che sono diventate dirigenti di aziende venete dal 2008 al 2020 sono state il 56% in più.